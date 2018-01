Το «Risk», μια παράσταση-χορευτικός μαραθώνιος, ένα disco εξομολογητήριο από την Ιωάννα Πορτόλου και την ομάδα Griffón, παρουσιάζεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, από 15 έως 18 Ιανουαρίου.

Ποιος θα χορέψει μαζί μου; Μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου ή χρειάζεσαι να σε φροντίζουν; Αυτολογοκρίνεσαι; Επιτρέπεις στον εαυτό σου να κάνει ένα λάθος; Διεκδικείς το δικαίωμα στη γελοιότητα; Ποιος είναι ο ορισμός του ρίσκου; Τι συμβαίνει όταν το dance floor γίνεται εξομολογητήριο μύχιων πόθων, παθών και παθημάτων; Το Risk, η νέα δουλειά της Ιωάννας Πορτόλου και της ομάδας Griffón, επικεντρώνεται στο ρίσκο. Ποιο είναι το κόστος του υποκειμενικού ρίσκου, της κατάκτησης ή της απώλειας αυτού που έχει αξία για τον καθένα;

Από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου, η Μικρή Σκηνή της Στέγης αντηχεί τα άγχη, τις ανησυχίες, τις χαρές και τις λύπες μας, υπό τις μελωδίες του “I Feel Love”, του “I Will Survive”, του “Stayin’ Alive”, του “Upside Down”, του “Heart and Soul”, του “Τoo Drunk To Fuck”. Μια παράσταση-χορευτικός μαραθώνιος, ένα disco εξομολογητήριο που μιλάει για όλα τα μικρά και μεγάλα μύχιά μας. Το Risk τοποθετείται σε εκείνη τη λεπτή διαχωριστική γραμμή, όπου το σώμα απελευθερώνεται από τους φόβους και τις αντιστάσεις του, χάνει τον έλεγχο και ανοίγεται στο κρυφό, το απωθημένο, το ανομολόγητο. Πέντε ερμηνευτές στη σκηνή (Ιωάννα Αποστόλου, Νικολέτα Καρμίρη, Σεσίλ Μικρούτσικου, Γιάννης Νικολαΐδης, Ηλίας Χατζηγεωργίου) εκκινούν από τις πιο ξεσηκωτικές μουσικές των 80s και κυνηγούν το φευγαλέο της ευτυχίας, το ανέμελο κέφι και την αίσθηση του να μοιράζεσαι, χωρίς λογοκρισία, αυτή την απροσδόκητη χαρά με τους άλλους.

Συντελεστές

Χορογραφία: Ιωάννα Πορτόλου

Μουσική δραματουργία: Αντώνης Παλάσκας

Σκηνικός χώρος & κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός Χορογράφου: Δανάη Γιαννακοπούλου

Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Χορεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Νικολέτα Καρμίρη, Σεσίλ Μικρούτσικου, Γιάννης Νικολαΐδης, Ηλίας Χατζηγεωργίου

15–18 Ιανουαρίου 2018 21:00

Εισιτήρια:

Κανονικό: 7, 15 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12 €

Παρέα 10+ άτομα: 11 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεA: 5 € | Συνοδός ΑμεA: 10 €

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Τηλ. 210 9005800

