Οι «Συνηχήσεις» διοργανώνονται, για τέταρτη χρονιά, από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, στις 31 Μαΐου.

Οι «Συνηχήσεις» είναι ένας πολιτιστικός θεσμός που αποσκοπεί στη συλλογικότητα και τη συνεργασία των μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, με στόχο τη δημιουργική ενασχόλησή τους με τη μουσική, αλλά και την ανάδειξη του πολιτισμού, μέσα από το έργο και τις γνώσεις τους.

Αυτή τη φορά, βγαίνουμε εκτός πλαισίου και δοκιμάζουμε αναπάντεχες μίξεις. Το ντοκιμαντέρ «παντρεύεται» με τη σύνθεση, ο ηλεκτρονικός ήχος με live feed projections και οι πειραματικές μουσικές με τις εικαστικές δομές. Σύγχρονες μελωδικές συλλήψεις και συνθέσεις οργανώνονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου το εικαστικό συνδέεται άρρηκτα με το ακουστικό, σε ένα ανατρεπτικό παιχνίδι αισθήσεων και συναισθημάτων.

To πιάνο «ντύνεται» με εικόνες από το ντοκιμαντέρ του Γρηγόρη Βαρδαρινού, Θεσσαλονίκη 1917: Η φωτιά που γέννησε μια πόλη, γεωμετρικά και διαισθητικά σχήματα συνδιαλέγονται με ήχους από σόλο φλάουτο, ενώ η αφήγηση του ποιήματος “Light Breaks Where No Sun Shines” (1934) του Dylan Thomas αποκτά soundtrack από τέσσερα διαφορετικά όργανα.

Τα μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, Καλλιόπη Μπολοβίνου (φλάουτο), Γιώργος Φαρούγγιας (φαγκότο), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο) και Νίκος Λαάρης (μαέστρος/πιάνο μας οδηγούν σε αυτή την περιήγηση, έχοντας δίπλα τους τρεις αξιόλογους καλλιτεχνικούς δημιουργούς, τη Βαλεντίνα Ταμιωλάκη (σχεδιασμός φωτισμών), τον Jasper Vanpaemel (audio & video electronics) και τον Μανώλη Παντελιά (σχεδιασμός και επίβλεψη ήχου).

ScriptoRium #1 για πιάνο και live projection feed

Το έργο ScriptoRium #1 γράφτηκε ειδικά για τις «Συνηχήσεις 2018» και αποτελεί το πρώτο μίας σειράς έργων για σόλο όργανο και ενορχηστρωμένο ποιητικό κείμενο. Scriptorium ονομαζόταν το μέρος εκείνο των μοναστηριακών βιβλιοθηκών του Μεσαίωνα, στο οποίο απαγορευόταν οποιοσδήποτε ήχος, συμπεριλαμβανομένης και της ομιλίας, έτσι ώστε η απαιτούμενη συγκέντρωση για την ανάγνωση και την αντιγραφή των χειρογράφων να είναι βαθιά και απόλυτη. Στο Scriptorium #1, το πιάνο συνδιαλέγεται «ψιθυριστά» με φράσεις ενός ποιήματος του μυστικιστή Σούφι ποιητή Τζελαλουντίν Ρουμί, ο οποίος θεωρείται και ο ιδρυτής του τάγματος των περιστρεφόμενων δερβίσηδων.

Στο projection προβάλλονται θραύσματα από άτιτλο ποίημα του Τζαλαλουντίν Ρουμί (13ος αι.) σε απόδοση του Βίκου Ναχμία.

Σύλληψη, σύνθεση & projection: Δήμητρα Τρυπάνη

Πιάνο: Θοδωρής Τζοβανάκης

Live Projection Feed: Δήμητρα Τρυπάνη

A Time to Break Silence

Εμπνευσμένο από την ομιλία του Martin Luther King, “A Time to Break Silence” / Speaking the Truth to Power

Η σύνθεση αυτή είναι εμπνευσμένη από τη ζωή και τον τραγικό θάνατο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενός από τους σημαντικότερους ηγέτες του αμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Μετά την είδηση της δολοφονίας του, σε πολλά μέρη των ΗΠΑ δεν τηρήθηκε το ένα λεπτό σιγής, όπως συνήθως γίνεται προς τιμήν μεγάλων προσωπικοτήτων. Ο ρατσισμός εκδήλωνε το πιο αποκρουστικό του πρόσωπο. Σε κάποια σχολεία, ήταν οι διευθυντές που δεν το επέτρεψαν, αλλού ήταν οι λευκοί μαθητές. Μισό αιώνα αργότερα, ο αγώνας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για μια ισότιμη κοινωνία είναι το ίδιο επίκαιρος και σημαντικός.

Η έννοια της Σιωπής, λοιπόν, στον τίτλο του κομματιού είναι διττή. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η σιωπή που δεν τηρήθηκε στη μνήμη του Κινγκ. Από την άλλη πλευρά, είναι η σιωπή, αντί για μια απάντηση, που λαμβάνουν οι πολίτες από τους πολιτικούς ηγέτες τους όταν θέτουν ερωτήματα όπως: «Τι μετατρέπει τους καθημερινούς ανθρώπους σε εξεγερμένους;», «Τι γίνεται στις περιπτώσεις αστυνομικής βίας;».

Σύνθεση: Μανώλης Μανουσάκης

Φαγκότο: Γιώργος Φαρούγγιας

Video Art: Παναγιώτης Γουμπούρος

Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Λ. Συγγρού 107) | Μικρή Σκηνή | 20:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη

(τηρείται σειρά προτεραιότητας)

