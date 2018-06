Βιρτουόζοι της ελληνικής τζαζ σκηνής δείχνουν το εκρηκτικό τους ταλέντο από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο 5ο Πανόραμα New Generation, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Τρία καινούρια σχήματα, με επικεφαλής μουσικούς ηλικίας κάτω των 30, ξεδιπλώνουν τις αξιοζήλευτες συνθετικές προτάσεις τους. Σημαντικοί βετεράνοι της τζαζ σκηνής έρχονται να παίξουν μαζί τους, δημιουργώντας ένα απολαυστικό μουσικό χαρμάνι. Τρεις βραδιές με το κουιντέτο του Παναγιώτη Κωστόπουλου, το κουαρτέτο του Αρίωνα Γυφτάκη και το κουαρτέτο του Ντίνου Μάνου, σε συναντήσεις με σημαντικούς σολίστες όπως οι Τάκης Πατερέλης, Γιώργος Κοντραφούρης, David Lynch, Σταύρος Λάντσιας.

Πρόγραμμα:

Πέμπτη 7 Ιουνίου

Παναγιώτης Κωστόπουλος Quintet

Τάκης Πατερέλης: σαξόφωνο

Γιώργος Κοντραφούρης: πιάνο

Παναγιώτης Κωστόπουλος: ντραμς

Κίμωνας Καρούτζος: κοντραμπάσο

Μιχάλης Τσιφτσής: κιθάρα

Παρασκευή 8 Ιουνίου

Αρίωνας Γυφτάκης Quartet

Αρίωνας Γυφτάκης: κοντραμπάσο

Τζώρτζης Τσιρόπουλος: τενόρο σαξόφωνο

Gabriele Milozzi: άλτο και σοπράνο σαξόφωνο

Αναστάσης Γούλιαρης: ντραμς

Σάββατο 9 Ιουνίου

Ntinos Manos Quartet

David Lynch: σαξόφωνα

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο

Βασίλης Ποδαράς: ντραμς

Ντίνος Μάνος: κοντραμπάσο

Παράλληλα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το 18th Athens Technopolis Jazz Festival, ενώνοντας και φέτος τις δυνάμεις της με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, είναι έτοιμο για άλλη μία μοναδική διοργάνωση με το φετινό line-up να είναι πιο δυνατό και πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά, από τις 4 έως τις 10 Ιουνίου.

Δευτέρα 4 Ιουνίου:“Greek Jazz Virtuosos”: Athens Big Band feat. Dimitris Tsakas & Vassilis Xenopoulos, “Mihalis Kalkanis Live”, “John Balikos Trio”.

Τρίτη 5 Ιουνίου: “Ιωάννου/Βαφέας Quartet” (Κύπρος), “Greg Lamy Quartet” (Λουξεμβούργο), “Accordi e Disaccordi” (Ιταλία)

Τετάρτη 6 Ιουνίου: “Drifter” (Βέλγιο), “All Too Human” (Δανία), “Sebastian Studnitzky “MEMENTO” orchestral experience” (Γερμανία).

Πέμπτη 7 Ιουνίου: “Enriquito Trio”, “Milan Svoboda Quartet” και “Under the Surface”

Παρασκευή 8 Ιουνίου: “Woody Black 4” (Αυστρία), “Moncef Genoud” (Ελβετία), “Theo Croker” (ΗΠΑ))

Σάββατο 9 Ιουνίου: “Espen Berg Trio” (Νορβηγία), “Brightbird Trio” (Πορτογαλία), “Peedu Kass Momentum” (Εσθονία).

Κυριακή 10 Ιουνίου: “Mihály Borbély Quartet” (Ουγγαρία), “Isabella Lundgren and Carl Bagge Trio” (Σουηδία), “Binker & Moses” (Ηνωμένο Βασίλειο).

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 €

Ανεργίας, Παρέα 10+ άτομα, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Τηλ. 213 0178000

