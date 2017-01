» Ιf you don’t see happiness in the picture, at least you’ll see the black «

Sans Soleil ( 1983 )

Η ομάδα του oratos.gr παρουσιάζει την Kυριακή 5 Φεβρουαρίου, στις 21:30, στο Υπόγειο (Κωνσταντίνου Μελενίκου 13) ένα αφιέρωμα στο έργο ενός από τους πιο ποιητικούς σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, documentarists, συγγραφείς, δοκιμιογράφους του κινηματογράφου, φωτογράφους, multimedia artists, πάντα επίκαιρο, Chris Marker. Θα προβληθούν αποσπάσματα από το τεράστιο πολυσχιδές έργο του.

θα μιλήσουν οι συνεργάτες του CineDogs:

Γιώργος Παπαδημητρίου ( κριτικός κινηματογράφου )

Ηλίας Χουρζαμάνης ( Robbed Groove)

Στην κιθάρα- loops- fx ο Kώστας Μαγγίνας

Οπτικό υλικό: Έφη Νικολάου

Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Τζουβαλέκης

Είσοδος 3 ευρώ.