Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι ένας τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Τα κίνητρα του δράστη ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ενώ οι ειδικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικό πρακτορείο ειδήσεων ο άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από διαπληκτισμό κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Tödliche Messerattacke in Ladenlokal am Kipdorf in Wuppertal-Elberfeld. Sondereinsatzkräfte suchen nach unbekannter Zahl Tatverdächtiger. pic.twitter.com/0KyOFb7RUg

