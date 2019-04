Την ανάκληση παγκοσμίως 4,7 εκατομμυρίων βρεφικών καθισμάτων-ριλαξ ‘Rock ‘n Play Sleeper’ ανακοίνωσε η Fisher-Price του ομίλου Mattel, έπειτα από σχετική προειδοποίηση της αμερικανικής Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Product Safety Commission, USCPSC), η οποία μίλησε για το συσχετισμό του προϊόντος με τους θανάτους 30 βρεφών από το 2009.

#Recall : 4.7 Million @FisherPrice Rock ‘N Play Sleepers Due to Reports of Infant Deaths. Stop using the product and contact Fisher-Price for a refund or voucher. CONTACT: 866-812-6518 or https://t.co/qcX9yJ7hHz . Full recall notice: https://t.co/opDScutIgK pic.twitter.com/DCIqrTjpun

Από την πλευρά της η εταιρεία υπεραμύνθηκε της ασφάλειας των προϊόντων της και έκανε λόγο για εθελοντική ανάκληση όλων των δειγμάτων από το καθισματάκι-ριλάξ για βρέφη ‘Rock ‘n Play Sleeper’, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, «λόγω περιπτώσεων θανάτου βρεφών ενώ βρίσκονταν στην κούνια (…) χωρίς να έχουν δεθεί».

«Εμμένουμε στο ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή. Ωστόσο λόγω περιστατικών που αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν χρησιμοποιήθηκε χωρίς να γίνονται σεβαστές οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και οι οδηγίες χρήσης, αποφασίσαμε εκουσίως να το ανακαλέσουμε» ανέφερε η εταιρεία.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl

