Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη νότια Ρουμανία, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να «προσγειωθεί» σε κοντινά χωράφια.

Ο ανεμοστρόβιλος που «σάρωσε» την περιοχή Καλαράσι προκάλεσε υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα που κινούνταν σε αυτοκινητοδρόμους και «σήκωσε» τουλάχιστον δέκα στέγες σπιτιών.

Οι οδηγοί των αυτοκινήτων εγκατέλειψαν τα οχήματά τους για να προστατευθούν από τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος ήταν «αποτέλεσμα» ψυχρού μετώπου από τη Βουλγαρία, το οποίο «συγκρούστηκε» με πολύ πιο ζεστό, υγρό αέρα στη νότια Ρουμανία, δήλωσαν μετεωρολόγοι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Several injuries have been reported after a tornado forced a bus off the road in Romania.

See more videos like this here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/tt3JmNOjve

— Sky News (@SkyNews) May 1, 2019