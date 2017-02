Εν μέσω των μαζικότερων διαδηλώσεων από το 1989 και την πτώση του δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σορίν Γκριντεάνου στη Ρουμανία κατήργησε το διάταγμα που αποποινικοποιεί τη διαφθορά και επικρίνεται ως «άλλοθι», για δεκάδες πολιτικούς που αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη.

Το διάταγμα καταργούσε από τον ποινικό κώδικα αδικήματα υπεξαίρεσης για ποσά κάτω των 48.000 ευρώ, ωστόσο κατά την κυβέρνηση έχει στόχο να μεταρρυθμίσει το σωφρονιστικό σύστημα.

Η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2007.

«Η Ρουμανία δεν μπορεί να χωριστεί σε δύο», δήλωσε ο πρωθυπουργός αποσύροντας το διάταγμα, ενώ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του καλώντας τον και πάλι, να παραιτηθεί.

