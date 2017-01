Στις ΗΠΑ, αποδομείται νομικά το διάταγμα Τραμπ, που απαγορεύει να εισέλθουν στη χώρα πολίτες από επτά, κατά πλειοψηφία μουσουλμανικά κράτη, ακόμη κι αν έχουν πράσινη κάρτα, ενώ αναδιπλώνεται εν μέρει η κυβέρνηση μετά τη διεθνή κατακραυγή.



Ομοσπονδιακή δικαστής της Ν.Υόρκης, ύστερα από προσφυγή της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών, εξέδωσε κατεπείγουσα εντολή, με την οποία αναστέλλεται προς το παρόν η δυνατότητα των αρχών να απελαύνουν ανθρώπους με έγκυρες βίζες που έχουν φτάσει σε αμερικανικά αεροδρόμια.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκτελεστική δράση του διατάγματος, ενώ στέλεχος της αμερικανικής προεδρίας δήλωσε πως οι κάτοχοι πράσινης κάρτας μπορούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, αλλά πρώτα θα πρέπει να υποβληθούν σε επιπρόσθετους ελέγχους.

Γενικοί εισαγγελείς 16 αμερικανικών πολιτειών, ανάμεσά τους η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και η Πενσιλβάνια, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία καταδικάζουν το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ περί μετανάστευσης.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εργασθούμε για να διασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι θα υποφέρουν από την χαώδη κατάσταση που το διάταγμα έχει δημιουργήσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λευκός Οίκος υπεραμύνθηκε της εφαρμογής του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ.

«Δεν ήταν χάος», δήλωσε ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» και πρόσθεσε πως 325.000 ταξιδιώτες εισήλθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο και 109 από αυτούς συνελήφθησαν.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Έχουμε άλλους 24 περίπου που παραμένουν και θα έλεγα ότι αφού δεν είναι απαίσιοι άνθρωποι θα προχωρήσουν πριν από το υπόλοιπο μισό της σημερινής ημέρας», είπε.

Η Αμερική έχει ανάγκη «ισχυρά σύνορα» και «ακραίες εξακριβώσεις», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter, αντιδρώντας προφανώς στην απόφαση που έλαβε η Ομοσπονδιακή δικαστής.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη ισχυρά σύνορα και ακραίες εξακριβώσεις ΤΩΡΑ», έγραψε ο Τραμπ.

«Δείτε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και, στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο – ένα τρομερό χάος!» πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, ενώ λίγη ώρα μετά συνέχισε με άλλο tweet στο οποίο έλεγε ότι «Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δολοφονούνται σε μεγάλους αριθμούς. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίζεται αυτή η φρίκη!».

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world – a horrible mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Νωρίτερα είχε απευθυνθεί και πάλι μέσω Twitter στους New York Times χαρακτηρίζοντας την εφημερίδα αναφοράς «FAKE NEWS» (λανθασμένες πληροφορίες) και προτείνοντας κάποιος να την εξαγοράσει για να την «επαναφέρει στην τάξη ή για να τη θάψει αξιοπρεπώς».

Somebody with aptitude and conviction should buy the FAKE NEWS and failing @nytimes and either run it correctly or let it fold with dignity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Η Αμερικανική Ενωση Πολιτικών Ελευθεριών εκτιμά ότι η εντολή επηρεάζει 100 ως 200 ανθρώπους που δεν τους επιτράπηκε η επιβίβαση σε πτήσεις με προορισμό την Αμερική ή έχουν συλληφθεί σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν πολυπληθείς διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Εν τω μεταξύ, την έντονη ανησυχία τους για την κίνηση Τραμπ και τις επιπτώσεις στις δημοκρατικές αρχές, εξέφρασε ο ΟΗΕ και πολλές χώρες απ’ όλο τον κόσμο.

Οι Αμερικανοί οι οποίοι έχουν ήδη ιρανικές βίζες μπορούν να εισέλθουν στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, παρότι η Τεχεράνη υποσχέθηκε να απαντήσει με μέτρα αμοιβαιότητας στην απαγόρευση των ΗΠΑ για την είσοδο επισκεπτών από το Ιράν και έξι άλλες μουσουλμανικές χώρες σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε o πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η απόφασή μας δεν έχει αναδρομική ισχύ. Όλοι οι κάτοχοι έγκυρης ιρανικής βίζας είναι ευχαρίστως ευπρόσδεκτοι», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ σε μήνυμά του στο Twitter.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία για την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε ο Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Ελβετίας στην Τεχεράνη, ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, και του επέδωσε γραπτό σημείωμα που αναφέρει πως το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ «βασίστηκε σε λανθασμένα και μεροληπτικά προσχήματα που είναι αντίθετα με τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Τα άλλα έξι μουσουλμανικά κράτη τα οποία αφορούν οι περιορισμοί του νέου προέδρου των ΗΠΑ είναι το Ιράκ, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Συρία και η Υεμένη.

Aξιωματούχοι του τουρκικού αεροδρομίου Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης δήλωσαν ότι σε «δεκάδες» ανθρώπους απαγορεύτηκε να επιβιβαστούν σε πτήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας αξιωματούχος είπε πως ο αριθμός είναι κάτω από 80, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

O Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, κάλεσε mέσω Twitter όλους τους πρόσφυγες που αποκλείει ο Τραμπ, στη χώρα του.

Η Άνγκελα Μέρκελ εκτιμά πως δεν «δικαιολογούνται» οι περιορισμοί για τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες πολιτών επτά μουσουλμανικών χωρών που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανίδας καγκελαρίου Στέφεν Ζάιμπερτ.

«Είναι πεπεισμένη πως ακόμη και στο πλαίσιο της αναγκαίας μάχης κατά της τρομοκρατίας δεν δικαιολογείται να τίθενται υπό γενικευμένη υποψία οι άνθρωποι ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPA.

«Η καγκελάριος λυπάται για την απαγόρευση εισόδου (στις Ηνωμένες Πολιτείες) που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση στους πρόσφυγες και στους πολίτες ορισμένων χωρών», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

Μέσω Twitter αποφάσισε να απαντήσει ο Iταλός πρωθυπουργός, Πάολο Τζεντιλόνι, στον Ντόναλντ Τραμπ και στα μέτρα που υιοθέτησε σχετικά με την πρόσβαση των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ιταλία παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της. Ανοικτή κοινωνία, πολυφωνική ταυτότητα, καμία διάκριση.Πρόκειται για τα θεμέλια της Ευρώπης», τόνισε ο Ιταλός κεντροαριστερός πρωθυπουργός.

«Η μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υπόθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών…αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτού του είδους την προσέγγιση», δήλωσε εκπρόσωπος της Τερέζα Μέι.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε δηλώσει ότι «ο στιγματισμός με βάση την εθνικότητα είναι ολέθριος και πηγή διαχωρισμών».

Αφοπλιστικές είναι οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που τέθηκαν υπό κράτηση στα αεροδρόμια και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αυτή του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί, ο οποίος όπως φαίνεται δεν θα καταφέρει να παραστεί στην τελετή απονομής.

Πηγές: ΕΡΤ1, Α΄ Πρόγραμμα, ΑΠΕ/ΜΠΕ, Reuters, AFP