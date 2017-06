Στα Χανιά βρέθηκε το συνεργείο της αμερικανικής εκπομπής “This is America and the World”. Το συνεργείο ήταν στην Ελλάδα από τις 6 έως τις 13 Ιουνίου, με την ευκαιρία των εργασιών της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Concordia που διοργανώθηκε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 6-7 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα “This is America and the World” μεταδίδεται από το δημόσιο δίκτυο PBS σε πάνω από 100 σταθμούς και πάνω από 400 πόλεις στις ΗΠΑ, του Καναδά, όπως και διεθνώς, με τηλεθέαση που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο τηλεθεατές το μήνα.

Την αποστολή πλαισίωναν ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Dennis Matthew Wholey και ο παραγωγός της εκπομπής, Jakob Aitcheson Cregger, μαζί με τηλεοπτικό συνεργείο τεσσάρων ατόμων της ΕΡΤ με επικεφαλής την Δ/ντρια Παραγωγής της ΕΡΤ, κα Αλεξάνδρα Κούρτη.

Το θέμα της εκπομπής που θα παρουσιαστεί στην αμερικανική σειρά “This is America and the World” αφορούσε στην κρητική διατροφή και, σ’ αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκε από το τμήμα Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, μια παρουσίαση σε εστιατόριο στο παλιό λιμάνι.

Την αποστολή στο λιμάνι καλωσόρισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης, και οι συνεργάτες του.

Στο σύντομο εγκάρδιο χαιρετισμό που απεύθυνε, ο κ. Βουλγαράκης τόνισε ότι «η βάση της Κρητικής διατροφής είναι προϊόντα που προσφέρει η κρητική γη τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Λόγω του ιδιαίτερου κλίματος που έχει η Κρήτη τα προϊόντα της είναι ιδιαίτερα, αυθεντικά, γνήσια. Βασίζεται σε γηγενή προϊόντα: ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, φρούτα (όλες τις εποχές του χρόνου), εξαιρετικό μελί από βότανα, και ψάρια. Η Κρήτη διαθέτει πολύ πλούσια χλωρίδα και πολλά από τα βότανά της είναι ενδημικά, με ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες».

«Θα ήθελα να σας πω», συνέχισε ο κ. Βουλγαράκης «για το Ίδρυμα Ροκφέλερ που, το 1947, βρέθηκε στην Κρήτη για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους του νησιού που είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο, και κατέγραψε την διατροφή των Κρητικών που ήταν τότε μια δίαιτα συντήρησης, από αγριόχορτα, φρούτα, όσπρια, ψωμί και παξιμάδια κριθαριού, λίγες πρωτεΐνες και άφθονο ελαιόλαδο. Τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής αποδείχτηκαν ευεργετικά και προσέφεραν μακροζωία και υγεία στους κατοίκους του νησιού. Τα ίδια αυτά προϊόντα ήταν μέρος της διατροφής των Μινωιτών, οι οποίοι και τα εξήγαγαν σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Προσκαλούμε τους Αμερικανούς να έρθουν την Κρήτη να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα νερά της, να γευτούν την υπέροχη Κρητική Κουζίνα, να περιηγηθούν στις ομορφιές της, μα πάνω από όλα να δοκιμάσουν την ασύγκριτη κρητική φιλοξενία».