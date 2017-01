Το Διοικητικό Συμβούλιο (board of directors) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης για να εξετάσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Annotated agenda for #ESM Board of Directors meeting (teleconference) 23/1 on short-term debt measues for #Greece https://t.co/WDB9gaVBAb

— ESM (@ESM_Press) January 19, 2017