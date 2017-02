Στην πόλη Jáchymov της Τσεχίας βρέθηκε ο Δήμαρχος Σοφάδων και Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Ιαματικών Πηγών κ. Θάνος Σκάρλος, προκειμένου να συμμετάσχει στη Συνέλευση της Ένωσης Ιαματικών Πηγών της Τσεχίας (Association of the Spa places of the Czech Republic) και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΔΙΑΜ για εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δυο δικτύων. Ο κ. Σκάρλος ζήτησε πολυεπίπεδη σύμπραξη των Δικτύων, αναφέρθηκε στην αδελφοποίηση πόλεων με κοινά χαρακτηριστικά, συζήτησε την κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, ενώ παράλληλα ανέδειξε τα Λουτρά Σμοκόβου ως έναν εκ των κορυφαίων ιαματικό προορισμό. Ο Δήμαρχος Σοφάδων παρουσίασε εκτενώς τον τρέχοντα αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΔΙΑΜ και συγχρόνως είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την συνέλευση της Ένωσης Ιαματικών Πηγών της Τσεχίας (αποτελείται από 37 πόλεις-μέλη) που διαθέτει αυξημένη τεχνογνωσία και εμπειρία. Η Τσεχία άλλωστε είναι αναμφισβήτητα μία από τις υπερδυνάμεις στα ιαματικά λουτρά παγκοσμίως. Η Ένωση Ιαματικών Πηγών της Τσεχικής Δημοκρατίας (Association of the Spa places of the Czech Republic) είναι μία εθελοντική, μη-κυβερνητική οργάνωση ιαματικών πηγών.

Επιπλέον, η ένωση επιδιώκει να αναδείξει τις πόλεις όχι μόνο ως μοναδικούς προορισμούς για όσους αναζητούν τον ιαματικό τουρισμό, αλλά και ως τουριστικούς προορισμούς εξαιρετικού ενδιαφέροντος για όλους τους επισκέπτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σκάρλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη λουτρόπολη του Σμοκόβου, τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής και να προετοιμάσει το έδαφος για αδελφοποίηση με πιθανή πόλη την Luhačovice. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο αναμένεται οι εκπρόσωποι της Τσεχικής Ενωσης να επισκεφτούν την Ελλάδα, αποδεχόμενοι την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο κ. Σκάρλος.

Στην διάρκεια της συνέλευσης ο Δήμαρχος Σοφάδων μίλησε για τις προοπτικές συνεργασίας των δυο δικτύων. Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Εκ μέρους όλων των μελών του Δικτύου μας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου αφενός για την πρόσκληση να παραβρεθώ στη συνέλευση του Συμβουλίου σας και αφετέρου για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το Δίκτυο της ΔΙΑΜ καθώς και τις προτάσεις μας για συνεργασία.

Το «Δίκτυο των Ιαματικών Πηγών» με το διακριτικό «ΔΙΑΜ» αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 και έχει ως έδρα τη διάσημη λουτρόπολη της Αιδηψού. Τα επτά ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι εγκατεστημένα γεωγραφικά στην Κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλίας, σε μία περιοχή που περιλαμβάνει το 30% των επίσημα αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών όλης της επικράτειας.

Οι Δήμοι – Μέλη του δικτύου αποτελούν, μέσω των ιαματικών πηγών, κατάλληλους προορισμούς για την πρόληψη και αποκατάσταση πολλών παθήσεων. Ο λόγος που ζητήσαμε την υποστήριξη της Τσέχικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για να έρθουμε σε επαφή με τον οργανισμό σας είναι γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως μοιραζόμαστε κοινά οράματα και στόχους, τόσο ως Δίκτυο όσο και ατομικά ως μέλη του. Aναγνωρίζοντας την τεράστια εμπειρία του οργανισμού σας, αλλά και τη σπουδαία εμπειρία σας στο πεδίο του ιαματικού θερμαλισμού ανυπομονούμε να αναπτύξουμε αμοιβαία συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αποτελεσματική τεχνική και εμπορική εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών των μελών του δικτύου μας, η γνώση και εμπειρία σας θα έχει ιδιαίτερη αξία. Επιπρόσθετα, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει εσάς και κάποια από τα μέλη σας, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την αδελφοποίηση μεταξύ των μελών – πόλεων μας με αντίστοιχα δικά σας μέλη. Ηδη, έχουμε ολοκληρώσει με κριτήριο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και τα χαρακτηριστικά των ιαματικών πόρων τις εν δυνάμει αδελφοποιημένες πόλεις. Άλλη μια σημαντική συνεργασία την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού αφορά στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προώθηση του ιαματικού τουρισμού, την ανάπτυξη της υγείας και της ποιότητα ζωής όπως και τη διερεύνηση άλλων πιθανών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων.

Καθώς είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε συστηματικά για την ανάπτυξη, αναγνώριση και προώθηση του Δικτύου και των μελών μας, κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, είμαστε πεπεισμένοι πως η συνεργασία μαζί σας θα οδηγήσει σε αμοιβαία και εποικοδομητικά συμπεράσματα για όλους μας. Εκ μέρους όλων των μελών μας θα ήθελα να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε τους Δήμους μας το Φεβρουάριο, όπου με μεγάλη χαρά θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ξεναγήσουμε στις ιαματικές πηγές και στα αξιοθέατα των περιοχών μας ώστε να δείτε από κοντά τους φυσικούς μας πόρους».