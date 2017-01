Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν στη συνοικία Εσένγιουρτ της Κωνσταντινούπολης τον δράστη της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα. Ο δράστης ονομάζεται Αμντουλκαντίρ Μασαρίποφ και χρησιμοποιεί την κωδική ονομασία Αμπού Μοχάμεντ Χορασανί.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης η σύλληψή του έγινε μετά από έφοδο της αστυνομίας στη συνοικία Εσένγιουρτ και όπως αναφέρουν ο Μασαρίποφ παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε στο σπίτι του όπου και απήγαγε τον 4χρονο γιο του, το ένα από τα δύο μικρά παιδιά του, όπως είχε καταθέσει και η γυναίκα του.

