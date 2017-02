Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σκότωσαν «κατά λάθος» τρεις Τούρκους στρατιώτες και τραυμάτισαν άλλους 11 κατά την διάρκεια επιδρομών εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Συρία, σήμερα το πρωί, έγινε γνωστό από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Τούρκο ομόλογό του ότι ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας ευθύνεται για τον θάνατο των τριών στρατιωτών.

#Putin and #Erdogan agree to expand Russia-Turkey military coordination in #Syria after deadly Russian airstrike https://t.co/8COjmbG5zb pic.twitter.com/yzoigSR5WA

— Sputnik (@SputnikInt) February 9, 2017