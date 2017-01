Η ταινία του Ατίλα Τιλ, «Δολοφονικά Αμαξίδια» προβάλλεται στον κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101- Μετρό Βικτώρια) την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, στις 12:30.

Το «Kills on Wheels» ήταν η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας 2017. Πρόκειται για μια πολυβραβευμένη κινηματογραφική παραγωγή, που μέσα από το χιούμορ προσεγγίζει ένα ιδιαίτερο και σημαντικό ζήτημα, ξεπερνώντας γεωγραφικά σύνορα και άλλου είδους φραγμούς που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες και όχι μόνο.

Σύνοψη:

Ο 20χρονος Ζολί, ο φίλος του κι ένας πρώην πυροσβέστης, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, σπρωγμένοι από απελπισία κι από φόβο πως σύντομα θα θεωρούνται άχρηστοι, αποφασίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη μαφία ως πληρωμένοι δολοφόνοι. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία θολώνουν και η ιστορία γίνεται ένα ιλιγγιώδες καλειδοσκόπιο που μας δείχνει γκάνγκστερ και πιστολίδια, αλλά και τη γεμάτη προκλήσεις και εμπόδια ζωή στο αμαξίδιο, όπως και τον πόνο που προξενεί η απόρριψη από τον πατέρα. Σ’ αυτή την αυθεντική κωμωδία δράσης, ο Ούγγρος σκηνοθέτης Ατίλα Τιλ επιχειρεί μια διακριτική εξερεύνηση στις ζωές των πρωταγωνιστών που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας και αγωνίζονται για πράγματα που οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία θεωρούν δεδομένα.

Βραβεία 2016:

Χρυσός Αλέξανδρος και Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στους: Ζόλταν Φένιβεσι, Σάβολτς Τούροτσι και Άνταμ Φέκετε – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Βραβείο Σκηνοθεσίας (Χάλκινη Πυραμίδα) – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καΐρου

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Cinedays (Π.Γ.Δ.Μ.)

Βραβείο FIPRESCI και Βραβείο Οικουμενικής Κριτικής Επιτροπής – Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κότμπους (Γερμανία)

Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Νέων, Βραβείο Γαλλικού Τύπου και Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Αρράς (Γαλλία)

Βραβείο Roger Ebert – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφο του Σικάγο (ΗΠΑ)

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής – Φεστιβάλ Κινηματογράφου CinÉast (Λουξεμβούργο)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου ηθοποιού στον Σάβολτς Τούροτσι – Ούγγρικο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Πάλικ (Σερβία)

Διαγωνιστικό τμήμα «Ανατολικά της Δύσης» – Ταινία Έναρξης, Διεθνής πρεμιέρα: 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι

Ο Ατίλα Τιλ γεννήθηκε το 1971 στη Βουδαπέστη και αποφοίτησε από το Τμήμα Intermedia του Ούγγρικου Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Panic (Pánik) έκανε πρεμιέρα το 2008 στην Εβδομάδα Ούγγρικου Κινηματογράφου στη Βουδαπέστη και κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας, ενώ προβλήθηκε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ. Γύρισε την πρώτη του μικρού μήκους Beast (Csicska) το 2011, ένα ανατριχιαστικό δράμα για τη σύγχρονη σκλαβιά. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάνες και περιόδευσε σε πάνω από 100 φεστιβάλ (συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Πράγας), ενώ ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες για Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επίσης, εργάζεται για την τηλεόραση και είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες με μεγάλο κύρος στην Ουγγαρία. Τα Δολοφονικά αμαξίδια (2016) είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους χρήστες αμαξιδίων, ενώ έκανα εθελοντισμό για άτομα με αναπηρία. Αυτές οι προσωπικές συναντήσεις ήταν που με ενέπνευσαν να δημιουργήσω μια ιστορία για ένα αγόρι σε αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητά του, αλλά και να προσδιορίσει τις σχέσεις με το περιβάλλον του, βρίσκοντας έναν τρόπο να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ζωής μέσω του ακραία φαντασιακού του κόσμου. Ήταν καίριας σημασίας για μένα να κάνω μια ταινία για ανθρώπους με αναπηρία, που δεν τους υποδύονται ηθοποιοί, αλλά έχουν την ευκαιρία να υποδυθούν οι ίδιοι ρόλους και να είναι οι αληθινοί ήρωες.

Οι πρωταγωνιστές:

Ζόλταν Φένιβεσι

Μόλις 23 ετών και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, ο Ζολί είναι ένας πραγματικός σταρ και το αναπηρικό του αμαξίδιο δεν τον περιορίζει με κανέναν τρόπο. Ο Ζολί δίνει συχνά το «παρών» σε σημαντικές επιδείξεις μόδας, ενώ ταυτόχρονα σπουδάζει, δουλεύει και δίνει συχνά εμψυχωτικές ομιλίες. Τα Δολοφονικά αμαξίδια είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, αλλά έχει επίσης εμφανιστεί σε διαφημιστική ταινία της Coca-Cola. Είναι ένα από τα βασικά μέλη του Ιδρύματος SUHANJ! (Whizz!) – του πρώτου πλήρως προσβάσιμου γυμναστηρίου της Ουγγαρίας για ΑμεΑ – ενώ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον μαραθώνα της Νέας Υόρκης με το χειροκίνητο ποδήλατό του το 2014. Με το ψευδώνυμο «@wheelchairguy» έχει σήμερα 10.000 ακολούθους στο Instagram. Στην ταινία υποδύεται εν μέρει τον εαυτό του, έναν νεαρό αποφασισμένο να γευτεί στο έπακρο τη ζωή.

Σάβολτς Τούροτσι

Ο Ατίλα Τιλ δεν είναι ο μόνος που δεν μπορεί να φανταστεί τη δημιουργία μιας ταινίας χωρίς τον Σάβολτς Τούροτσι. Από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της θεατρικής ομάδας Béla Pintér, ο Σάβολτς αρχικά εργάστηκε ως δικηγόρος, αλλά το ούγγρικο θέατρο και ο κινηματογράφος θα στερούνταν ένα μεγάλο ταλέντο αν είχε αποφασίσει να περιορίσει τις απαράμιλλες υποκριτικές του ικανότητες στην αίθουσα του δικαστηρίου. Στην Ουγγαρία είναι πολύ δημοφιλής και τον θεωρούν ως ένα «ακατέργαστο διαμάντι με μεγάλη γοητεία». Αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς Golden Life (Aranyélet) για το κανάλι HBO της Ουγγαρίας. Πρόσφατα, εμφανίστηκε στις κινηματογραφικές οθόνες στην ταινία Λευκός Θεός (2014) του Κόρνελ Μούντρουτσο που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» των Κανών και στο Παιδί της Τετάρτης (2015) της Λίλι Χόρβατ που κέρδισε το μεγάλο βραβείο του διαγωνιστικού τμήματος «Ανατολικά της Δύσης» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι. Στα Δολοφονικά αμαξίδια υποδύεται τον Ρουπάζοφ, έναν παράλυτο πυροσβέστη, που παρασέρνει τον Ζολί και τον Μπάρμπα στον σκοτεινό κόσμο του εγκλήματος και της βίας.

Άνταμ Φέκετε

Μέλος της θεατρικής ομάδας TÁP και πτυχιούχος δραματουργός του Πανεπιστημίου Τεχνών Θεάτρου και Κινηματογράφου, ο Άνταμ εργάζεται ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και φυσικά, δραματουργός. Δεν απολαμβάνει μόνο να διαβάζει ποίηση, αλλά γράφει κιόλας ποιήματα και πολύ σπάνια τον βλέπει κάποιος χωρίς βιβλίο στο χέρι. Πρόκειται για μια συναρπαστική προσωπικότητα, που αποδεικνύει ότι η αναπηρία είναι ένας όρος άνευ σημασίας στις παραστατικές τέχνες. Στην ταινία υποδύεται τον Μπάρμπα, τον καλύτερο φίλο του Ζολί, και το πιο κακότροπο μέλος της συμμορίας.

Δρ. Ντούσαν Βιτάνοβιτς

Ο Ντούσαν είναι στην πραγματικότητα ένας εν ενεργεία νευροχειρουργός (η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα τον Μπομπ Μάρλεϊ που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο). Το υποκριτικό του ταλέντο πρώτος ανακάλυψε ο Μπένεντεκ Φλίγκαουφ, που του έδωσε ρόλους στις ταινίες του Talking Heads και αργότερα στο Dealer. Ο Ατίλα Τιλ εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία του και του ζήτησε να συμμετέχει στην ταινία κι έτσι σήμερα, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, ο Δρ. Βιτάνοβιτς επιστρέφει ξανά στη μεγάλη οθόνη σαν ένας σκοτεινός και χαρισματικός βασιλιάς του εγκλήματος.

Λίδια Ντάνις

Γνωστή για την εξωτική ομορφιά της, η Λίδια εργάζεται κατά κύριο λόγο ως θεατρική ηθοποιός κι ειδικεύτηκε στη θεατρική τέχνη στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Θεάτρου και Κινηματογράφου υπό την καθοδήγηση του Γκέζα Χέγκεντους. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα το 2007 στο κορυφαίο θέατρο της Βουδαπέστης Vígszínház και πολύ σύντομα κέρδισε το βραβείο της «Καλύτερης ηθοποιού κάτω των 30 ετών» στο Εθνικό Φεστιβάλ Θεάτρου του Pécs και το Αναμνηστικό Δαχτυλίδι Éva Ruttkai την ίδια ακριβώς χρονιά. Στα Δολοφονικά αμαξίδια υποδύεται την πρώην κοπέλα του Ρουπάζοφ.

Μόνικα Μπαλσάι

Μετά από αρκετούς πετυχημένους ρόλους στο θεατρικό σανίδι, η Μόνικα κέρδισε μεγάλη αναγνώριση πρωταγωνιστώντας στην ταινία Λίζα, η αλεπού ξωτικό (2014), μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ από τα φεστιβάλ και το κοινό. Επίσης, εμφανίστηκε στη διεθνώς επιτυχημένη μικρού μήκους ταινία του Ατίλα Τιλ Beast, καθώς και στη δημοφιλή σειρά του HBO Társas játék (την ούγγρικη διασκευή του When Shall We Kiss?). Στα Δολοφονικά αμαξίδια υποδύεται τη μητέρα του Ζολί, που μεγάλωσε μόνη το γιο της.

Γιούντιτ Στόλτερ

Η Γιούντιτ Στόλτερ είναι μία από τις πιο δραστήριες παραγωγούς της Ουγγαρίας. Διευθύνει μια από τις ηγετικές κινηματογραφικές εταιρίες στην αγορά, τη Laokoon Filmgroup, μαζί με τους δύο συνιδιοκτήτες Γκαμπόρ Σίπος και Γκαμπόρ Ράχνα. Είναι κυρίως γνωστοί για το πρωτότυπο και τολμηρό δράμα για το ολοκαύτωμα, Ο γιος του Σαούλ (2015), που σάρωσε τα διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων του Βραβείου Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας της Ακαδημίας, της Χρυσής Σφαίρας και του μεγάλου βραβείου στο φεστιβάλ των Κανών. Η εταιρία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την παραγωγή υψηλής ποιότητας ταινιών, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινιών, αλλά δουλεύει με ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών ειδών από σινεφίλ ταινίες έως διαφημιστικά και τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ άλλων, η Laokoon Filmgroup έχει συνεργαστεί με τον Φερνάντο Τρουέμπα, την Πενέλοπε Κρουζ, τον Φερνάντο Μποβάιρα, τον Φεντερίκο Μπρούτζα και τον Αντόνιο Μπαντέρας.