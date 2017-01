«Το Ολοκαύτωμα δεν άρχισε με φόνους, αλλά με λόγια μίσους», υπενθύμισαν επιζήσαντες που επέστρεψαν στον τόπο μαρτυρίου, του ‘Αουσβιτς-Μπιρκενάου, 72χρόνια μετά.

International Holocaust Remembrance Day at Auschwitz starts with music. Watch the ceremony: https://t.co/s1VYbOjBrw pic.twitter.com/OAhebTqvA2

— Reuters Top News (@Reuters) January 27, 2017