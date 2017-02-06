Την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ΜΑΙΝΑΛΟΝ (ισόγεια αίθουσα) στην Πλατεία Άρεως θα γίνουν οι εκλογές της ΕΠΣ Αρκαδίας.
Δικαίωμα παρουσίας στην Γενική Συνέλευση θα έχουν μόνο ο Τακτικός και ο Αναπληρωματικός εκπρόσωπος που αναγράφεται στο πληρεξούσιο του κάθε σωματείου έτσι όπως αυτό κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Γραμματεία της ΕΠΣ Αρκαδίας. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ).
Με την υπ΄αριθμ. 80/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες της 8-2-2017 οι κάτωθι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΡΩΗΝ Δ.Σ.)
Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
6. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
7. ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
8. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΠΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
13. ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14 . ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΝΝΕΑ (9)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΤΑΥΡΟΙ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ (1)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑΣ (1) ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ (3)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΑΥΡΟΙ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΤΖΟΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ (1)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑΣ (1) ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: www.eurokinissi.gr