Στο κτίριο των 24 ορόφων του Δυτικού Λονδίνου που παρέμενε τυλιγμένο στις φλόγες για ώρες, περισσότεροι από 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα με βεβαιότητα πόσοι έχουν παγιδευτεί στις φλόγες. Φιγούρες απεγνωσμένων ανθρώπων να φωνάζουν βοήθεια από τα παράθυρα του φλεγόμενου πύργου πριν πέσουν οι ίδιοι στο κενό ή πετάξουν τα παιδιά τους σε μια απέλπιδα προσπάθεια διάσωσης. Η οργή ξεχειλίζει μεταξύ των κατοίκων, που καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις από την εταιρεία διαχείρισης του κτιρίου.

Από τις φλόγες 78 άνθρωποι διασώθηκαν, οι 18 εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμή, 12 είναι οι νεκροί, ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός τους, δυστυχώς θα αυξηθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες βλέπουν ανθρώπους να πηδούν από τα παράθυρα. Μητέρες, πετούν τα παιδιά τους σε μια ύστατη προσπάθεια να τα διασώσουν.

Εγκλωβισμένοι μέσα στα διαμερίσματά τους οι ένοικοι πνίγονται από τον καπνό και δεν έχουν καμία δίοδο διαφυγής.

Ουρλιάζουν για βοήθεια, αναβοσβήνουν τα φώτα ή τις οθόνες των κινητών τους, για να υποδείξουν τη θέση τους και δένουν σεντόνια για να κατέβουν από τα παράθυρα.

Όταν χάνουν κάθε ελπίδα, κάποιοι πετούν πρώτα τα παιδιά τους και μετά πέφτουν οι ίδιοι στο κενό.

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι ζουν στον Πύργο Γκρένφελ των 24 ορόφων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα πιάνοντας τους περισσότερους στον ύπνο και επεκτάθηκε μέσα σε 15 λεπτά από τον δεύτερο όροφο μέχρι την ταράτσα. Ένας ένοικος λέει ότι μπορεί να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ψυγείο.

Κάποιοι από τους ενοίκους καταγγέλλουν ότι δεν χτύπησε ο συναγερμός και άλλοι ότι ο ήχος ήταν πολύ χαμηλός. Πολλοί κατάλαβαν τι συνέβαινε από τις φωνές των υπόλοιπων ή από τη μυρωδιά καμένου πλαστικού και είχαν ελάχιστο χρόνο για να φύγουν.

Κάτοικοι σε ένδειξη αλληλεγγύης έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας σε δήλωσή ανέφερε ότι θα υπάρξει πλήρης έρευνα για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς και «ότι μέχρι τότε θα πρέπει να εστιάσουμε στο να διασφαλίσουμε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάφλης θα έχουν ότι χρειάζονται προκειμένου να συνεχίσουν το τραγικό τους έργο».

PM on #GrenfellTower fire: Investigation will take place once recovery is complete https://t.co/E4gEBHcEcR pic.twitter.com/75tjcZ5iwk

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 14, 2017