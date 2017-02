«Η εμπλοκή του ΔΝΤ στην Ελλάδα αποτέλεσε ολοκληρωτική καταστροφή: Ξανά και ξανά, απέτυχε να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα προκαλώντας πόνο στους Έλληνες. Όταν το ΔΣ του Ταμείου συναντηθεί τη Δευτέρα, θα πρέπει να συμφωνήσει να διαγράψει τα χρέη της χώρας και να αποχωρήσει από εκεί, τονίζει σε άρθρο του στο πρακτορείο Bloomberg, ο Ασόκα Μόντι (Ashoka Mody), καθηγητής διεθνούς οικονομικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής του Ταμείου.

If the IMF wants to help Greece, it should get out https://t.co/gUOnZ9YT17 pic.twitter.com/H4bHtauZeN

— Bloomberg View (@BV) February 3, 2017