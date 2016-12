Παιδιά και γονείς έρχονται σε δημιουργική επαφή με τα εικαστικά, τη μουσική και το θέατρο, μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει, τον Ιανουάριο του 2017, το Ιδρυμα Θεοχαράκη.

Ανακαλύπτοντας τις τέχνες για παιδιά 2-4 ετών

Η εκπαιδευτικός Σπυριδούλα Χρόνη, με τη συμβολή έμπειρων μουσικοπαιδαγωγών, δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να ξεδιπλώσουν κομμάτια του εαυτού τους και να γευτούν τις χαρές που δίνει η επαφή με την τέχνη και η συμμετοχή στην ομάδα.

Σε κάθε κύκλο, μέσα από νέες θεματικές ενότητες, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μυστικά της τέχνης, καθώς και τον κόσμο που τα περιβάλλει και θα δημιουργήσουν τα πρώτα τους εικαστικά αντικείμενα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία ενός συνοδού για κάθε παιδί.

Kάθε κύκλος είναι αυτοτελής και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα ή συνεχόμενα.

Ημερομηνίες:

28 Ιανουαρίου, 4, 11, 18 Φεβρουαρίου 2017

Σάββατο, 10.30-11.30 & 12.00-13.00

Κόστος συμμετοχής κύκλου: 80 €

Για παιδιά 4- 6 ετών

Ταξίδι στη φύση μέσα από την τέχνη

Μια ξέφρενη ξενάγηση-περιήγηση στη φύση μέσα από ανατρεπτικές ιστορίες με την εικαστικό Γεωργία Χατζηβασιλειάδη. Τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε ένα ταξίδι μυθοπλασίας στον κόσμο των ορατών, από τον κρυμμένο μικρόκοσμο έως τον μυστήριο μακρόκοσμο, με σκοπό να αντιληφθούν την ανθρώπινη κλίμακα σε σχέση με το σύμπαν. Αναλύονται οι βασικές αρχές των πλαστικών τεχνών (σχέδιο, χρώμα, γλυπτική, χαρακτική) μέσα από ένα ανέμελο παιχνίδι με ζουλήγματα, τυπώματα, αγγίγματα, σφηνώματα, σταξίματα και ζυμώματα.

19 Ιανουαρίου 2017 Ταξίδι στα αστέρια

26 Ιανουαρίου 2017 Δεινόσαυροι και άλλα ζώα με παράξενο δέρμα

2 Φεβρουαρίου 2017 Μεγάλα και μικρά και μικροσκοπικά πλάσματα

9 Φεβρουαρίου 2017 Πάνω και κάτω από τη γη

16 Φεβρουαρίου 2017 Ο βυθός

23 Φεβρουαρίου 2017 Ηφαίστεια και Παγετώνες

Πέμπτη, 18.00-19.30

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 75 € / Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15 €

Για παιδιά 6- 12 ετών

H ζωγραφική ως παιχνίδι

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη ζωγραφική ως ένα διασκεδαστικό πεδίο πειραματισμού, όπως ο καλλιτέχνης που δημιουργεί αυτοσχεδιάζοντας με τα υλικά και τα θέματά του. Οι πίνακες γνωστών ζωγράφων εμπνέουν τα παιδιά να κάνουν συσχετισμούς με τα συναισθήματά τους, με τον δικό τους κόσμο και να δημιουργήσουν μαγικές εικόνες, μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία παρατήρησης και πειραματισμού. Με την εικαστικό Χριστίνα Κάλμπαρη.



11 Ιανουαρίου 2017 Χορεύοντας με τις φιγούρες της Nicki de Saint Phalle

18 Ιανουαρίου 2017 Βουτιές στην πισίνα του David Hockney

25 Ιανουαρίου 2017 Στο τσίρκο με τον Marc Chagall

1 Φεβρουαρίου 2017 Οι μαγικές πόλεις του Hundertwasser

8 Φεβρουαρίου 2017 Ο Oskar Schlemmer και τα περίεργα κοστούμια του

15 Φεβρουαρίου 2017 Οι μυστήριες ιστορίες του Rene Magritte

Τετάρτη, 18.00-19.30

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 75 € / Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15 €

ARKKI Σχολείο αρχιτεκτονικής για παιδιά για παιδιά 6 – 13 ετών

Το πιο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρώπης, το ARKKI (School of Architecture for children and Youth), συνεχίζει τη δράση του και το φθινόπωρο, με νέους κύκλους εργαστηρίων για παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών.

Το καλοκαίρι, δεκάδες παιδιά πήραν μέρος στα καλοκαιρινά εργαστήρια και δημιούργησαν με τέχνη και φαντασία πρωτότυπες κατασκευές που τα ενθουσίασαν.

Τώρα, το δημιουργικό παιχνίδι που βασίζεται στην αρχιτεκτονική συνεχίζεται, με τον ίδιο πάντα στόχο, τα παιδιά να εξερευνήσουν με όλες τους τις αισθήσεις τον κόσμο, να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις, μέσα από δραστηριότητες που τους μαθαίνουν να πειραματίζονται, να σχεδιάζουν και να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, που πάντα είναι πολύ εντυπωσιακό. Όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Δυνατότητα παρακολούθησης: Σάββατo ή Κυριακή.

Ημερομηνίες:

Σάββατο, 13.30-15.00

28 Ιανουαρίου, 4, 11, 18 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή, 12.00-13.30

29 Ιανουαρίου, 5, 12, 19 Φεβρουαρίου 2017

Κόστος συμμετοχής κάθε κύκλου: 80 €

Ανακαλύπτω, Παρατηρώ, Αγγίζω, Δημιουργώ, Βιώνω

Τα παιδιά, μέσα από ένα παιχνίδι ανακάλυψης των γεωμετρικών σχημάτων, σε έναν προκαθορισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο (χρώματος λευκού), εξοπλισμένο με έπιπλα από ανακύκλωση χαρτονιού (επίσης λευκού χρώματος), τοποθετούν αυτοκόλλητα. Έτσι, μέσω της διαδραστικής διαδικασίας, ανακαλύπτουν, παρατηρούν αγγίζουν και δημιουργούν βιώνοντας μια εκπαιδευτικά καινοτόμα προσέγγιση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και δημιουργούν έναν χώρο-παλέτα κι έργο μαζί, μια τρισδιάστατη πολύχρωμη επιφάνεια σε φυσικό μέγεθος.

Ημερομηνίες: 29 Ιανουαρίου

Κυριακή, 10:00-11:30

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 15 €

Για παιδιά 12- 14 ετών

Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate)

Στην εποχή της ταχύτατης ενημέρωσης και καθώς οι νέοι σήμερα καλούνται να ανταγωνιστούν στη παγκόσμια αγορά εργασίας, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και δεξιότητες. H Καλλίνα Μπασλή, προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Σχολικού Debate για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, προτείνει σε εφήβους, μέσα από τη διαδικασία του debate και της ρητορικής, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον.

Μέσω δύο κύκλων πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων και μιας ανοιχτής παρουσίασης, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν και να αντικρούουν επιχειρήματα, πώς να δομούν τον προφορικό και γραπτό λόγο, να υποστηρίζουν τις ιδέες τους με παραδείγματα, ενώ, παράλληλα θα εξασκήσουν και τις ρητορικές τους δεξιότητες μέσω παρουσιάσεων και ομιλιών.

Πώς να γίνετε καλός ομιλητής

Τι είναι το debate; Το debate ή αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα. Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.

Ημερομηνίες:

12, 19, 26 Νοεμβρίου 3,10,17 Δεκεμβρίου

Σάββατο, 17.00 – 19.00

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 90 €

Παιδικές Παραστάσεις και Αφηγήσεις



Για παιδιά 6 ετών και άνω: Εκλάπη το κλειδί του Sol

Ένα διασκεδαστικό μουσικό «θρίλερ» για παιδιά ηλικίας από 6 ετών εκτυλίσσεται στην περιοχή του Πενταγράμμου: το Κλειδί του Σολ γίνεται άφαντο!

Ολοφάνερα μυστικά σχέδια και έντιμες δολοπλοκίες, αγνές πλεκτάνες, ίντριγκες και ανακατωσούρες δημιουργούν ξεκάθαρα, μια γνήσια ατμόσφαιρα μυστηρίου.

Προβλήματα που λατρεύουμε να λύνουμε σε όλες τις ντετεκτιβικές κομεντί της Αιμιλίας Βασιλακάκη. Αυτή είναι η πρώτη τού είδους της που μεταφέρετε στη σκηνή, για να μας μπερδέψει όλους μαζί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη!

8, 15, 29 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή, 12.00-13.00

Κόστος συμμετοχής: 10 €

Για ενήλικες

Εργαστήριο εικαστικού κοσμήματος

Οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτικές γνώσεις για τη χρήση των συρμάτων και τις τεχνικές επεξεργασίας μετάλλων. Ανακαλύπτουν πολλά νέα υλικά, που τους δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσουν μοναδικά και ιδιαίτερα κοσμήματα. Με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ελένη Δασκαλάκη

ΚΥΚΛΟΣ 2

10 Ιανουαρίου 2017 Επίστρωση σμάλτου σε μέταλλα

17 Ιανουαρίου 2017 Πατίνα μετάλλου

24 Ιανουαρίου 2017 Κατασκευή αλυσίδας με πέτρες και σύρμα

Εργαστήριο ζωγραφικής

Yπερρεαλισμός και Ντανταϊσμός

Μέσα σε μια εποχή ταραγμένη, αλλά και με μεγάλες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, όπου νέες θεωρίες πάνω στην ψυχολογία και την ψυχανάλυση επηρέασαν όλα τα πεδία της Τέχνης, γεννήθηκαν νέα κινήματα που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην πορεία της.

ΚΥΚΛΟΣ 2

13, 20, 27 Ιανουαρίου 3, 10, 17 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή, 17.30-20.30

Συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κύκλο: 130 €

Φτιάχνοντας αξεσουάρ με ευτελή υλικά σε καιρούς κρίσης

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν κοσμήματα και αξεσουάρ από ευτελή υλικά, όπως σφουγγάρια, καπάκια, σύρματα και κουμπιά. Με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων και αξεσουάρ, Χριστίνα Αγγελοπούλου («Στρίγκλες»).

15 Ιανουαρίου Κυριακή, 17:00-20:00

Κόστος μεμονωμένης συνάντησης: 25 €

Ιδρυμα Θεοχαράκη

Βασ.Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

10671, Αθήνα

Tηλ.: 210 3611206