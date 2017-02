Το ωριαίο ντοκιμαντέρ «Το κορίτσι που μου έσωσε τη ζωή» (The girl who saved my life), παραγωγής Δανίας 2016, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 –σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση-, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 22:15.



Τον Αύγουστο του 2014, ο κινηματογραφιστής Χογκίρ Χιρορί επιστρέφει από τη Σουηδία, όπου ζει με την έγκυο γυναίκα του, στην πατρίδα του, το Ιρακινό Κουρδιστάν, για να κάνει γυρίσματα για τις θηριωδίες του ISIS. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες για να γλιτώσουν και τώρα ο ίδιος κατευθύνεται στα βουνά, όπου κρύβονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων χωρίς φαγητό ούτε νερό, περικυκλωμένοι από τον ISIS. Πηγαίνοντας προς το ελικόπτερο, βρίσκει στο δρόμο του ένα 11χρονο κορίτσι πεσμένο στο έδαφος κάτω από τον καυτό ήλιο. Αποφασίζει να μείνει για να τη βοηθήσει και δεν ανεβαίνει στο ελικόπτερο, το οποίο συνετρίβη. Έτσι, το κοριτσάκι του έσωσε τη ζωή. Αργότερα, ψάχνοντας να το ξαναβρεί, συναντά θύματα των θηριωδιών του ISIS και καταγράφει τις ρημαγμένες ζωές τους.

Ο σκηνοθέτης ήταν από τους πρώτους που κατέγραψε την κτηνωδία των Ισλαμιστών και βοήθησε να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις και οι άνθρωποι να αρχίσουν να βοηθούν τους πρόσφυγες που έφευγαν για να γλιτώσουν από τον απόλυτο τρόμο του ISIS.