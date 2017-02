Τα επόμενα δύο επεισόδια της αξέχαστης οικογενειακή σειράς, «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» (The Little House on the Prairie) παραγωγής ΗΠΑ 1974-1983, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1975 και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:30.

Η σειρά, βασισμένη στα ομώνυμα αυτοβιογραφικά βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ και γυρισμένη στην αμερικανική Δύση, καταγράφει την καθημερινότητα μιας πολυμελούς αγροτικής οικογένειας του 1880.

Υπόθεση: Ύστερα από μακροχρόνια αναζήτηση, οι Ίνγκαλς εγκαθίστανται σε μια μικρή φάρμα έξω από το Γουόλνατ Γκρόουβ της Μινεσότα. Η ζωή στην αραιοκατοικημένη περιοχή είναι γεμάτη εκπλήξεις και η επιβίωση απαιτεί σκληρή δουλειά απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας. Ως γνήσιοι πιονιέροι, οι Ίνγκαλς έρχονται αντιμέτωποι με ξηρασίες, καμένες σοδειές κι επιδρομές από ακρίδες. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνουν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν.

Την ιστορία αφηγείται η δευτερότοκη Λόρα (Μελίσα Γκίλμπερτ), που φοιτά στο σχολείο της περιοχής και γίνεται δασκάλα στα δεκαπέντε της χρόνια. Πολύ αργότερα, η οικογένεια μετοικεί σε μια ολοκαίνουργια πόλη στην περιοχή της Ντακότα – «κάπου στο τέλος της σιδηροδρομικής γραμμής». Εκεί, η Μέρι (Μελίσα Σου Άντερσον), η μεγάλη κόρη της οικογένειας, που έχει χάσει την όρασή της, θα φοιτήσει σε σχολή τυφλών. Και η Λόρα θα γνωρίσει τον μελλοντικό σύζυγό της, τον Αλμάντσο Ουάιλντερ.

Παίζουν: Μελίσα Γκίλμπερτ (Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ), Μάικλ Λάντον (Τσαρλς Ίνγκαλς), Κάρεν Γκρασλ (Καρολάιν Ίνγκαλς), Μελίσα Σου Άντερσον (Μέρι Ίνγκαλς Κένταλ), Λίντσεϊ και Σίντνεϊ Γκρίνμπας (Κάρι Ίνγκαλς), Μάθιου Λαμπόρτο (Άλμπερτ Κουίν Ίνγκαλς), Ρίτσαρντ Μπουλ (Νελς Όλσεν), Κάθριν ΜακΓκρέγκορ (Χάριετ Όλσεν), Άλισον Άρμγκριν (Νέλι Όλσεν Ντάλτον), Τζόναθαν Γκίλμπερτ (Γουίλι Όλσεν), Βίκτορ Φρεντς (Αζάια Έντουαρντς), Ντιν Μπάτλερ (Αλμάντσο Ουάιλντερ).

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Κλάξτον, Μόρι Ντέξτερ, Βίκτορ Φρεντς, Μάικλ Λάντον.

Σενάριο: Μπλαντς Χανάλις, Μάικλ Λοντον, Ντον Μπάλακ.

Μουσική: Ντέιβιντ Ρόουζ.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 στις 15:00

Επεισόδια 11ο

Η Μέρι νιώθει ενοχές για το σπάσιμο μιας κούκλας και αποφασίζει να χαρίσει στη μικρή της αδερφή ένα εγκαταλελειμμένο ρακούν. Η Λόρα το βαφτίζει Τζάσπερ, του μαθαίνει κόλπα και προσπαθεί να το κρατήσει μακριά από μπελάδες. Ο Τζάσπερ, όμως, δαγκώνει τον Τζακ, τον σκύλο της οικογένειας και εξαφανίζεται στο δάσος. Αργότερα, όταν ο Τσαρλς ανακαλύπτει ότι το ρακούν είναι λυσσασμένο, η Μέρι αναγκάζεται να ομολογήσει μια τρομακτική αλήθεια….

Επεισόδιο 12ο

Όταν ο αιδεσιμότατος Άλντεν προτείνει την αγορά μιας καμπάνας για την εκκλησία της ενορίας, οι Κένεντι και οι Όλσεν διχάζουν τη πόλη διαγωνιζόμενοι ποιος θα τη δωρίσει. Τα παιδιά της περιοχής και ο Τίνκερ Τζόουνς, ένας κωφάλαλος περιοδεύων γανωματής, αποφασίζουν να αγνοήσουν τους μεγάλους και να λύσουν το πρόβλημα.