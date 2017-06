Το 2ο και 3ο επεισόδιο του Η’ κύκλου της οικογενειακής σειράς «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» (The Little House on the Prairie), παραγωγής ΗΠΑ 1974-1983, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00.

Η αξέχαστη οικογενειακή σειρά, παραγωγής 1974-1983, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1975 και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει στη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Η σειρά, βασισμένη στα ομώνυμα αυτοβιογραφικά βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ και γυρισμένη στην αμερικανική Δύση, καταγράφει την καθημερινότητα μιας πολυμελούς αγροτικής οικογένειας του 1880.

Υπόθεση: Ύστερα από μακροχρόνια αναζήτηση, οι Ίνγκαλς εγκαθίστανται σε μια μικρή φάρμα έξω από το Γουόλνατ Γκρόουβ της Μινεσότα. Η ζωή στην αραιοκατοικημένη περιοχή είναι γεμάτη εκπλήξεις και η επιβίωση απαιτεί σκληρή δουλειά απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας. Ως γνήσιοι πιονιέροι, οι Ίνγκαλς έρχονται αντιμέτωποι με ξηρασίες, καμένες σοδειές κι επιδρομές από ακρίδες. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνουν να επιβιώσουν και να ευημερήσουν.

Την ιστορία αφηγείται η δευτερότοκη Λόρα (Μελίσα Γκίλμπερτ), που φοιτά στο σχολείο της περιοχής και γίνεται δασκάλα στα δεκαπέντε της χρόνια. Πολύ αργότερα, η οικογένεια μετοικεί σε μια ολοκαίνουργια πόλη στην περιοχή της Ντακότα – «κάπου στο τέλος της σιδηροδρομικής γραμμής». Εκεί, η Μέρι (Μελίσα Σου Άντερσον), η μεγάλη κόρη της οικογένειας, που έχει χάσει την όρασή της, θα φοιτήσει σε σχολή τυφλών. Και η Λόρα θα γνωρίσει τον μελλοντικό σύζυγό της, τον Αλμάντσο Ουάιλντερ.

Eπεισόδιο 2ο Ο κακός χαρακτήρας της Νάνσι αποκαλύπτεται ύστερα από ένα επεισόδιο, που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή μιας συμμαθήτριάς της. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Σλίπι Άι, ο Τζο μιλά με τον διευθυντή του ορφανοτροφείου και μαθαίνει την πικρή ιστορία της κοπέλας, καθώς και πληροφορίες για το παρελθόν της, που κινδυνεύουν να την οδηγήσουν σε αναμορφωτήριο, εφόσον επιστρέψει στο ίδρυμα. Όταν η Λόρα μαθαίνει τα νέα, αποφασίζει να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δώσει στη Νάνσι ένα μάθημα ζωής. Επεισόδιο 3ο Ο Τζέιμς νιώθει ανασφαλής σχετικά με τη θέση του στην οικογένεια Ίνγκαλς και προσπαθεί να μιμηθεί τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Άλμπερτ. Όταν συλλαμβάνεται με μια λεπίδα, κλεμμένη από το εμπορικό κατάστημα, αποφασίζει να το σκάσει. Ο Άλμπερτ θα προσπαθήσει να τον βρει, με σκοπό να τον πείσει να επιστρέψει στο σπίτι.

Παίζουν: Μελίσα Γκίλμπερτ (Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ), Μάικλ Λάντον (Τσαρλς Ίνγκαλς), Κάρεν Γκρασλ (Καρολάιν Ίνγκαλς), Μελίσα Σου Άντερσον (Μέρι Ίνγκαλς Κένταλ), Λίντσεϊ και Σίντνεϊ Γκρίνμπας (Κάρι Ίνγκαλς), Μάθιου Λαμπόρτο (Άλμπερτ Κουίν Ίνγκαλς), Ρίτσαρντ Μπουλ (Νελς Όλσεν), Κάθριν ΜακΓκρέγκορ (Χάριετ Όλσεν), Άλισον Άρμγκριν (Νέλι Όλσεν Ντάλτον), Τζόναθαν Γκίλμπερτ (Γουίλι Όλσεν), Βίκτορ Φρεντς (Αζάια Έντουαρντς), Ντιν Μπάτλερ (Αλμάντσο Ουάιλντερ).

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Κλάξτον, Μόρι Ντέξτερ, Βίκτορ Φρεντς, Μάικλ Λάντον.

Σενάριο: Μπλαντς Χανάλις, Μάικλ Λοντον, Ντον Μπάλακ.

Μουσική: Ντέιβιντ Ρόουζ.