Το ντοκιμαντέρ «Lost in the Bewilderness» συμπαραγωγής Ελλάδας-ΗΠΑ 2014, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 22:30, στο πλαίσιο της ζώνης «Doc on EΡΤ».

Το «Lost in the Bewilderness» είναι μια μοντέρνα εκδοχή αρχαιοελληνικού μύθου – ένα ντοκιμαντέρ για τον ξάδερφο της σκηνοθέτιδας, τον Λουκά, ο οποίος απήχθη σε ηλικία 5 ετών από την Ελλάδα και βρέθηκε λίγο πριν τα 16α γενέθλιά του στις ΗΠΑ. Πρόκειται για εξιστόρηση μιας γονικής απαγωγής με διεθνείς διαστάσεις, γυρισμένη κατά τη διάρκεια είκοσι πέντε χρόνων.

Καταγράφει την πορεία του Λουκά από την ενηλικίωση και ωρίμανσή του και κορυφώνεται με μία έκπληξη στο τέλος.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Αλεξάνδρα Άνθονι (Alexandra Anthony).

Διάρκεια: 100΄