Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Το αλάτι της Γης» (The Salt of the Earth) συμπαραγωγής Γαλλίας-Βραζιλίας 2014, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν -σε Α’ τηλεοπτική προβολή- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 22:50.

Ένα ντοκιμαντέρ-σπουδή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, όπου ο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, οι εικόνες του, οι ιστορίες του και η σοφία που έχει αποκτήσει με τις μοναδικές εμπειρίες του, παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια του γιου του, Τζουλιάνο Σαλγκάδο, και του Βιμ Βέντερς.

Tα τελευταία 40 χρόνια, ο φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγκάδο ταξιδεύει σε όλες τις ηπείρους, στα χνάρια μιας ανθρωπότητας που συνεχώς αλλάζει. Έχει υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας μεγάλων γεγονότων της πρόσφατης Ιστορίας μας και έχει να παρουσιάσει ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο ως αφιέρωμα στην ομορφιά του πλανήτη.

Παρών σε πολέμους, λιμούς, κύματα προσφύγων και συνοδοιπόρος με ανθρώπους όλων των ειδών και χρωμάτων από διαφορετικές φυλές. Για τον Σεμπαστιάο Σαλγκάδο οι άνθρωποι παντού διαφορετικοί και όμως ίδιοι, αποτελούν «Το αλάτι της γης»…

Το ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει 11 βραβεία, μεταξύ των οποίων:

Ειδικό Βραβείο «Un certain regard» στο Φεστιβάλ Καννών 2014.

Ειδικό Βραβείο «Francois Chalais» στο Φεστιβάλ Καννών 2014.

Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2014.

Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Αμπού Ντάμπι 2014.

Βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2015.

Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Δουβλίνου 2015.

Επίσης, το ντοκιμαντέρ ήταν υποψήφιο, μεταξύ άλλων, για:

Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2015.

Βραβείο Κοινού στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 2015.

Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ 2015.

Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς , Τζ ουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάδο .

Διάρκεια: 110΄