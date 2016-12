Το βραβευμένο ρομαντικό δράμα-μιούζικαλ το «Φάντασμα της Όπερας» (The Phantom of the Opera), συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2004, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2 , το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016, στις 21:15.

Υπόθεση: Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Όπερα του Παρισιού γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες με σπουδαίες παραστάσεις και αποτελεί το σημείο συνάντησης της υψηλής κοινωνίας. Όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ακούσει τις ιστορίες για το Φάντασμα που κατοικεί στις κατακόμβες κάτω από το ναό της μουσικής, έχει δικό του θεωρείο και διασκεδάζει τρομοκρατώντας τους καλλιτέχνες. Ο βαθύτερος σκοπός του όμως, είναι σκοτεινός και σχετίζεται με τη νεαρή σοπράνο Κριστίν, που έχει μεγαλώσει μέσα στην Όπερα και σιγά-σιγά προσπαθεί να κάνει το ντεμπούτο της. Συχνά η Κριστίν ακούει τη φωνή του Φαντάσματος να την καλεί. Εκείνη πιστεύει πως πρόκειται για τον «Άγγελο της Μουσικής», δάσκαλο, φύλακα και προστάτη της. Μόνο η Μαντάμ Γκιρί γνωρίζει ότι το Φάντασμα είναι ένας παραμορφωμένος μουσικός που ζει στις κατακόμβες κάτω από την Όπερα του Παρισιού. Όταν η ντίβα της Όπερας, Καρλότα, εγκαταλείπει στη μέση τις πρόβες μιας παράστασης, η διεύθυνση του θεάτρου δεν έχει άλλη επιλογή: θα εμπιστευτεί στην Κριστίν τον πρωταγωνιστικό ρόλο! Η απόδοσή της είναι ονειρική… μαγνητίζει τον κόσμο και το Φάντασμα, που αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του για να καλλιεργήσει το ταλέντο της και να τη μεταμορφώσει σε κορυφαίο αστέρι της Όπερας. Δεν είναι, όμως, ο μόνος θαυμαστής της Κριστίν! Ο πλούσιος και γοητευτικός Ραούλ τη διεκδικεί το ίδιο παθιασμένα… Αν και ο μέντοράς της ασκεί επάνω της μια παράξενη επιρροή, η Κριστίν έλκεται περισσότερο από τον Ραούλ, εξοργίζοντας το Φάντασμα και θέτοντας τα θεμέλια για ένα δραματικό αποκορύφωμα πάνω στη σκηνή!

Εκτροχιασμένα πάθη, αχαλίνωτη ζήλια και παράφορη αγάπη, απειλούν να οδηγήσουν τους μοιραίους εραστές σ’ ένα σημείο χωρίς επιστροφή…

Ρομαντικό δράμα-μιούζικαλ, συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2004.

Σκηνοθεσία: Τζόελ Σουμάχερ.

Σενάριο: Τζόελ Σουμάχερ, Άντριου Λόιντ Βέμπερ (βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γκαστόν Λερού)

Μουσική: Άντριου Λόιντ Βέμπερ.

Παίζουν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Έμι Ρόσαμ, Πάτρικ Ουίλσον, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Μίνι Ντράιβερ, Κιάραν Χιντς, Σάιμον Κάλοου, Βίκτορ ΜακΓκουάιρ, Τζένιφερ Έλισον.

Διάρκεια: 135΄

Το «Φάντασμα της Όπερας» είναι ο απόλυτος ύμνος στον ανεκπλήρωτο έρωτα, στο πάθος της δημιουργίας και τη λυπηρή αποδοχή μιας μοίρας δέσμιας του διαφορετικού, του ασυνήθιστου, που η ανθρώπινη φύση αρνείται να δεχτεί.

Η ταινία έχει αποσπάσει 6 βραβεία, καθώς και 35 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και δύο υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες.