Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, όταν ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος της United Parcel Service Inc άνοιξε πυρ μέσα σε μια εγκατάσταση της εταιρείας ταχυμεταφορών στο Σαν Φρανσίσκο, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.

Αφού πυροβόλησε συναδέλφους του, ο ύποπτος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς, μετέδωσαν οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί NBC Bay Area και ABC 7.

Αργότερα ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε και εισήχθη σε χειρουργείο υπό αστυνομική φρούρηση, κατά τις ίδιες πηγές, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

