Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 74 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, από την πυρκαγιά που ξέσπασε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο δυτικό Λονδίνο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ, φόβοι εκφράζονται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της βρετανικής πρωτεύουσας, το κτίριο δεν κινδυνεύει με κατάρρευση. Τη βαθιά θλίψη της για τις ζωές που χάθηκαν εξέφρασε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι.



«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε έξι νεκρούς αυτή τη στιγμή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: «Αυτά είναι πολύ πρώιμα στάδια και αναμένουμε τον αριθμό να αυξηθεί».

Latest statement re fire at #GrenfellTower . Call Casualty Bureau if concerned about a loved one or if they've been found safe 0800 0961 233 pic.twitter.com/UvM41bFiuO

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 74, 20 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιοι ένοικοι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, πληρώματά της εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο κτίριο των 24 ορόφων, του οποίου η στατικότητα ελέγχθηκε και κρίθηκε ασφαλές.

Our crews are still working to bring the #GrenfellTower fire under control and are carrying out systematic searches https://t.co/0m5atGFFIU pic.twitter.com/D2M2eqaIu1

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017