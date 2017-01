«Ο κόσμος είναι ένα απόλυτο χάος. Ο κόσμος είναι θυμωμένος», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος την αναγγελία του παγώματος της εισόδου στις ΗΠΑ πολιτών 7 μουσουλμανικών χωρών (Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη) αλλά και το διάταγμα με το οποίο εντός μηνών ξεκινά η ανέγερση αντιμεταναστευτικού τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Σύμφωνα και πάλι με το κείμενο του προεδρικού αυτού διατάγματος που δημοσίευσε η Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ προβλέπει «να μην γίνεται δεκτός ούτε ένας πρόσφυγας από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο για τέσσερις μήνες και να σταματήσει οριστικά η υποδοχή Σύρων προσφύγων».

Η Ευρώπη έκανε «ένα τεράστιο σφάλμα, επιτρέποντας σε εκατομμύρια ανθρώπους να πάνε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες», επανέλαβε, ο Ντόναλτ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομάμα προέβλεπε έναν αριθμό άνω των 100.000 προσφύγων φέτος, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει στόχο να μειώσει στο μισό (50.000) τον αριθμό.

Ο Λευκός Οίκος θα χρηματοδοτήσει το τείχος κόστους από 15 ως 40 δισεκατομμύρια δολάρια, που θέλει να χτίσει στα σύνορα με το Μεξικό ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Πολ Ράιαν, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν τρόποι να πιεστεί το Μεξικό να συνεισφέρει».

Στο μεταξύ, επιχειρηματίες μεξικανικής καταγωγής κατέχουν περίπου 575.000 εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παράγοντας 17 δισεκατομμύρια δολάρια (15,8 δις ευρώ) το χρόνο.

ως μέθοδος ανάκρισης, δήλωσε παράλληλα στο δίκτυο ABC, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρινίζοντας ότι δεν θα διαφωνήσει εάν ο διευθυντής της CIA Μάικ Πομπέο και ο υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις, « δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν την πρακτική αυτή».

Pres. Trump considering executive action that could target U.S. funding of the United Nations. https://t.co/VRoZTW976I pic.twitter.com/CwJJLELf10

— ABC News (@ABC) January 26, 2017