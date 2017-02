«Σκανδαλώδη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του εφετείου του Σαν Φρανσίσκο σύμφωνα με την οποία παραμένει σε ισχύ η αναστολή του αντιμεταναστευτικού διατάγματος.

Σε μια συνάντηση που είχε αυτήν την εβδομάδα με εκπροσώπους των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέγνωσε ένα άρθρο της νομοθεσίας για τη μετανάστευση που ορίζει με σαφήνεια ότι ο πρόεδρος έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει ποιος έχει το δικαίωμα να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Εντούτοις οι δικαστές του εφετείου δεν αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο. Γεγονός που δεν ξέφυγε της προσοχής του προέδρου ούτε του έγκριτου μπλογκ Lawfare και ο Ντόναλντ Τραμπ το επισήμανε στο μήνυμά του:

«Εκπληκτικό, στο σύνολο της επιχειρηματολόγιας τους, οι δικαστές δεν μπήκαν καν στον κόπο να αναφέρουν αυτή τη νομοθεσία. Μια σκανδαλώδης απόφαση!».

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2017