Άγνωστος άνοιξε πυρ στο Σαν Φρανσίσκο, σε εταιρεία ταχυμεταφορών. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Τρεις τραυματίες, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο το οποίο πιστεύεται ότι πρόκειται για τον δράστη της ένοπλης επίθεσης στην εταιρεία ταχυμεταφορών, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τραυματίες και φέρεται ότι πρόκειται για οδηγό της εταιρείας.

Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί.

Avoid the area of 17th Street and Vermont due to #SFPD Police activity. #SF pic.twitter.com/G1jpmm6hE5

