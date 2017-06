«Η απόφαση του Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», υπογράμμισε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Eurogroup’s decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway.

Πρόσθεσε δε, ότι «Η Ελλάδα βρίσκεται καθ’ οδόν στο να τερματίσει μία κρίση που βλάπτει την κοινωνία και την οικονομία μας. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία ισχυρή δέσμευση για αυτόν τον στόχο».

Greece is on its way to put an end to a crisis that harmed our society and economy. This decision provides a strong commitment to this goal.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) June 16, 2017