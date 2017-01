Σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια κάτω από ένα στρώμα: αυτό ήταν το εύρημα των αρχών της Μασαχουσέτης στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για μια απάτη γιγαντιαίων διαστάσεων.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Μασαχουσέτης ήταν αυτός που δημοσιοποίησε τον εντοπισμό μέρους της λείας στο Ουέστμπρο, κοντά στη Βοστώνη.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL

— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) January 23, 2017