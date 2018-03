Όσο ακούμε μουσική από τα βινύλια η διάθεση και η όρεξη για δημιουργία δεν σταματά! Το Vinyl is Back, πιστό στις αρχικές εξαγγελίες του προχωρά στην ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου της σειράς «Vinyl is Back – Live Sessions», με συγκρότημα- έκπληξη! Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, ωστόσο πρόκειται για ένα αγαπημένο σε όλους γκρουπ που ο τρελός μουσικός του κόσμος γίνεται ένα με το γενέθλιο τριήμερο την Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαρτίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο!

Το Vinyl is Back, η κορυφαία εκδήλωση – θεσμός για το βινύλιο, βάζει χρώμα και δίνει ρυθμό στη ζωή μας συμμετέχοντας και το ίδιο στην παραγωγή δίσκων βινυλίου βάζοντας τη σφραγίδα του στην επιστροφή του βινυλίου!

Είναι τρέλα, είναι μανία, είναι ρυθμός, είναι μαγεία! Ένα φεστιβάλ με αστείρευτο μεράκι συνεχίζει την πορεία του στο χρόνο με τους φίλους του να γίνονται όλο και περισσότεροι, αλλά και πιο πιστοί σε αυτό που οι ίδιοι αγαπούν και ακολουθούν.

Όπως πάντα, στο μεγάλο ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα, τους καλύτερους djs, τα καινούργια πικάπ, ενώ σας περιμένουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι όπως πάντα: είναι το 12ο Vinyl is Back!

5 Χρόνια Vinyl is Back !

H ιστορία του Vinyl is back ξεκίνησε πριν 5 χρόνια, όταν από 1 έως 3 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Κτήριο «Μηχανουργείο», στη Τεχνόπολη, όπου διεξήχθη τις πέντε πρώτες φορές. Στην συνέχεια, μετά από μια επίσης πολύ πετυχημένη διοργάνωσή του στο «Cine Κεραμεικός» βρήκε νέα στέγη στο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» (Hellenic Motor Museum) στο 4ο όροφο του κτηρίου της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, με θέα την Αθήνα. Στο χώρο αυτό θα διεξαχθεί το εορταστικό 12ο Vinyl is Back το τριήμερο 16, 17, 18 Μαρτίου στον πιο ταιριαστό χώρο, όπου τα βινύλια παίρνουν θέση δίπλα στα κλασσικά μοντέλα αυτοκινήτων, με ελεύθερη είσοδο και πάλι!

Vinyl is Back – Live Sessions Vol . 2

Τα βινύλια αυτής της συλλεκτικής σειράς, είναι παραγωγής του ίδιου του Vinyl is Back και περιέχουν τη ζωντανή ηχογράφηση μίας συναυλίας που γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η συναυλία είναι διάρκειας «ενός δίσκου» (40 λεπτά), και οι παρεμβάσεις της τεχνολογίας στο αποτέλεσμα είναι ελάχιστες ώστε να αποτυπώνεται η αλήθεια του live (μόνο μίξη και mastering στα κανάλια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά μπροστά στο κοινό).

Για το «Vinyl is Back – Live Sessions Vol. 2» (η ηχογράφηση του οποίου συμπίπτει με τα 5 χρόνια Vinyl is Back) έχει επιλεγεί ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να είστε παρόντες στο μεγάλο μουσικό γεγονός!

Παράλληλες εκδηλώσεις

Τα συγκροτήματα και οι μουσικοί γράφουν την δική τους παράλληλη ιστορία με το Vinyl is Back ! Θα εμφανιστούν:

Magic de Spell Live !

Είναι ίσως η μακροβιότερη rock μπάντα στην Ελλάδα!! Δημιουργήθηκαν το 1980, και στην πρώτη (αγγλόφωνη) δεκαετία τους, εμφανίστηκαν σε φεστιβάλ, δίπλα σε θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα του είδους. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και μετά, καθιερώθηκαν ως γνήσιοι εκφραστές του ελληνόφωνου rock και του κιθαριστικού ήχου. Στο ενεργητικό τους τέσσερις αγγλόφωνοι και οκτώ ελληνόφωνοι δίσκοι.

Συλλεκτική συναυλία!

Λήτης: 40 Χρόνια Rock’n’Roll!!

Ο ρόκερ που τραγουδάει…ανάποδα! Με full band σε μια περιπετειώδη και ατόφια μουσική διαδρομή ειδικά σχεδιασμένη για το Vinyl is Back, παίζει τραγούδια από την εποχή του ντουέτου Λήτης και Ιζόλδη, Λήτης + Τρυκ από τα ένδοξα 80ς μέχρι σήμερα σε μια σπάνια και «καυστική» εμφάνισή του.

Νίκος Γρηγοριάδης – Κατερίνα Κυρμιζή Live !

Διακριτικές παρουσίες με αξιόλογη πορεία και εφτά δίσκους που άφησαν το δικό τους μοναδικό στίγμα. Η μουσική τους καταλύει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην ποπ, ροκ και έντεχνη σκηνή. Παρέα με δυο κιθάρες σε τραγούδια τους που αγαπήθηκαν από τα 90ς έως σήμερα σε ένα σπέσιαλ σετ ειδικά για τα 5 χρόνια του Vinyl is Back. Από την «Μοναξιά του Φάρου» ως το «Λάρβα» που θα υπογράψουν στο τέλος του live τους.

Αλεξάνδρα Κλάδη Live!

Μια pin – up τραγουδίστρια στη γιορτή του βινυλίου! Με ρετρό αισθητική τραγουδά το σήμερα. Η ερμηνεία της είναι ανεπιτήδευτη, θέλοντας έτσι να εκφράσει τη σημασία της αυθεντικότητας που επιζητεί να αποπνέουν τα τραγούδια της. Μια νέα τάση. Θα σας ξετρελάνει!

*Στο τέλος του live η Αλεξάνδρα Κλάδη θα υπογράψει το πρώτο δίσκο της «Σαμπουάν»

D J Sets

Εμβληματικοί DJs και προσωπικότητες της μουσικής θα παρελάσουν διαδοχικά από τα decks δίνοντας το δικό τους χρώμα στη διάρκεια του 3ημέρου, επιλέγοντας τις καλύτερες μουσικές της δισκοθήκης τους και θα συμμετέχουν σε παράλληλες διαδραστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το βινύλιο.

Συμμετέχουν : Thekla, Kafka, Τζέην Σαμπανίκου, Χαρά Γιαμπουράνη, Πέτρος Μπρατάκος, Γρηγόρης Βάιος, Άκης Έβενης, Ιλάν, Γιώργος Blend Mishkin, Ksipo, Πέτρος Αδάμ, Άκης Λαδικός, Θωμάς Παπαχρήστου, Nick The Striper, Porno King, Σάββας Συνοδινός, Γιάννης Παναγόπουλος, Μαριάντζελα Σαλίχου, Ανδρέας The Wanderer και αρκετοί ακόμη !

Το Δισκοπωλείο!

Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinyl maniacs είναι το ‘’Δισκοπωλείο’’, ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, νέες κυκλοφορίες βινυλίων και ένας συλλεκτικός δίσκος – έκπληξη σε διάθεση, σύγχρονα vintage πικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το Vinyl is Back!

Hit the Music !

Το παιχνίδι που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους! Σημάδεψε σωστά, μάζεψε πόντους και κέρδισε υπέροχα μουσικά δώρα! Στο χώρο του Δισκοπωλείου.

Ποιοι συμμετέχουν στο «Vinyl is Back»

Καταστήματα πώλησης δίσκων,

Ιδιώτες/ Συλλέκτες δίσκων,

Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε βινύλιο,

Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),

Αξεσουάρ για βινύλια,

Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,

Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,

Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,

Μουσικά Βιβλία,

Handmade Express Bazaar,

Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες).

Πληροφορίες για το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από την Οικογένεια Χαραγκιώνη το 1977 με σκοπό τη διάδοση της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η συλλογή, που ξεπερνάει σήμερα τα 300 αυτοκίνητα (από το …300 π.Χ. μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90!) είναι εναλλασσόμενη και περιλαμβάνει μοντέλα οίκων παγκόσμιας σήμερα αναγνώρισης αλλά και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται πλέον.

Info:

Χώρος : Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35

(4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»

Είσοδος : Ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας :

Παρασκευή 16 Μαρτίου : 5 μ.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο 17 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Κυριακή 18 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.

Πάρκινγκ : διαθέσιμο (3 ευρώ ημερησίως)

www.vinylisback.gr

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για το 12ο «VINYL IS BACK» ! Be there!

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε.

