Οι Dub Pistols ένα από τα πιο γνωστά punk & ska acts του πλανήτη, καταφθάνει την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 στην χώρα μας και συγκεκριμένα στο Tres Athens.

Η μπάντα επιστρέφει έπειτα από 2 ολόκληρα χρόνια για ένα live γεμάτο ηχητικές εκρήξεις από dub, drum & bass, hip-hop, punk και ska. Μαζί τους οι Bangies που θα ανoίξουν το live και οι Insom & Big Shine.

Στο διάστημα που πέρασε από την τελευταία τους επίσκεψη δημιούργησαν το album “Crazy Diamonds” [2017] ένα αχαλίνωτο μείγμα από dub, reggae, ska, punk, breaks, beats και drum ‘n’ bass. Ένα υπερθέαμα γεμάτο dub σεισμικές δονήσεις εκρηκτικά χάλκινα, επικά ντραμς και μπάσα, ιδανικό για μεγάλους υπαιθρίους συναυλιακούς χώρους και καλοκαιρινά sound system. Στο album συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως οι Dancehall δον Beenie Man και Cutty Ranks, o τραγουδιστής της reggae Earl Sixteen και τo hip-hop act Too Many T’s. Κομμάτια όπως το ομώνυμο του album ‘Crazy Diamonds’ (ft. Too Many T’s) ή το άκρως καλοκαιρινό Rise Up’ (ft. Earl Sixteen & Navigator), αποδεικνύουν ότι οι Pistols αποτελούν μια από της καλύτερες μπάντες αυτού του είδους! Εξάλλου η φήμη της ως ένα εκρηκτικό live act τους έχει οδηγήσει στο να είναι μόνιμοι καλεσμένοι στο line up μεγάλων καλοκαιρινών festival όπως Glastonbury, Bestival, Beat-Herder κ.α.

Οι Dub Pistols αποτελούν αναμφισβήτητα την μπάντα που θα ήθελαν όλοι να έχουν στο party τους να παίζει live, με τους καλεσμένους να περνούν καταπληκτικά, πίνοντας πολλά σφηνάκια κι απολαμβάνοντας τον ρυθμό. Και πώς να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για ένα group που εδώ και 19 χρόνια κυκλοφορεί σπουδαία κομμάτια αποτελούμενα από ένα εξαιρετικό μείγμα από ska, reggae, dub, hip hop και Drum ‘n’ Base. Θρύλοι στην urban σκηνή της Βρετανίας και λατρεμένοι των hip hop fans λόγω των εξαιρετικών rap φωνητικών του Seanie Tee, θα σας καθηλώσουν με την ενέργεια και το πάθος τους επι σκηνής προσφέροντας ένα εκρηκτικό show



Οι Dub Pistols από τις μεγαλύτερες dub και big beat μπάντες της Μεγάλης Βρετανίας ιδρύθηκαν το 1996 από τον Barry Ashworth και πρωτοεμφανίστηκαν στο μουσικό στερέωμα στα τέλη του 1998 με τα singles «There’s Gonna Be a Riot» και «Best Got Better». Tο δισκογραφικό τους ντεμπούτο «Point Blank» πραγματοποιήθηκε από την Concrete Records επίσης την ίδια χρονιά. Έπρεπε να περάσουν 3 ακόμη χρόνια για να έρθει το, εμβληματικό για το συγκρότημα, LP «SixMillion Ways To Live» από την Distinktive Records που τους έκανε παγκόσμια γνωστούς στη dub σκηνή. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει 3 ακόμα album Speakers and Tweeters [2007], Rum & Coke [2009], Music Is My M16 [2011] και Worshipping The Dollar [2012]. Έχουν κάνει πολύ επιτυχημένα mash-ups για τον Μοby, τους Limp Bizkit, τον Ian Brown, τους Korn, τον Busta Rhymes και τον Bono κι εχουν συνεργαστεί με θρυλικά ονόματα όπως in The Specials, Horace Andy, Madness και Gregory Isaacs. Έχουν εμφανιστεί μαζί τους ως guest MC’s οι Rodney P, Terry Hall των The Specials, οι Neville Staple, το παιδί θαύμα της rap T.K., και ο scratch maestro, DJ Stix. Επίσης έχουν υπογράψει την μουσική για πολλές ταινίες συμπεριλαμβανομένου και του Blade 2, Bad Company και Mystery Men, ενώ ο Barry Ashworth γράφει μουσική για πολλά παιχνίδια του Playstation κι έχει κάνει remixes για καλλιτέχνες όπως Atomic Hooligan, DJ Love, Myagi κ.α.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι εκρηκτικοί Bangies, η πενταμελής Hip-hop/Neo Soul μπάντα από την Αθήνα. Όντας ξεχωριστά ενεργοί και πολυπράγμονες στην Ελληνική μουσική σκηνή εδώ και πάνω από μια δεκαετία, διαθέτουν συναρπαστική ποικιλομορφία στον ήχο τους. Τα λάιβ τους συνδυάζουν οργανικά και ηλεκτρονικά στοιχειά, ατμοσφαιρικές soulful μελωδίες με βαριά Hip-hop beat, funky μπασογραμμές με dub και tropical grooves. Τα ντράμς μπλέκονται με το sampler, το μπάσο με τα synth και τα samples με τρομπέτα και φωνητικά, δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ολοκληρώνεται με live visuals και installations.

Παρασκευή 3 Μαΐου στις 23:00

TRES Athens Ζωοδόχου Πηγής 3, Αθήνα | T: 2106435284

Προπώληση: 12 ευρώ

Ταμείο:15 ευρώ

