Ιστορίες από τον ορίζοντα γεγονότων

Διάρκεια: 24 – 27 Μαΐου 2018

Κεντρικός Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Παράλληλες δράσεις: Μετρό Συντάγματος

Δωρεάν Εισιτήριο : Κάνε κράτηση τώρα!

www.adaf.gr | #ADAF2018 #SingularityNow

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF), εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή της ψηφιακής τέχνης, σας προσκαλεί στη 14η διοργάνωσή του! Το ADAF 2018 θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συνεργασία του προγράμματος Κύκλος Γέφυρες. Παράλληλα, το ADAF 2018 θα πραγματοποιήσει δράσεις σε δημόσιους χώρους, όπως η πλατεία Συντάγματος.

Με κεντρικό θέμα Singularity Now, το ADAF 2018 εξερευνά ο άγνωστο μέλλον της επερχόμενης Τεχνολογικής Αποκάλυψης μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Singularity, είναι μια έννοια που ορίζεται διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών. Είναι η τάση προς το άπειρο, ο πυρήνας της μαύρης τρύπας, το σημείο μηδέν του χρόνου και του χώρου. Σχετίζεται με τον απειρισμό, το άγνωστο αλλά και την απαρχή των συμπάντων, φυσικών αλλά και εννοιολογικών.

Θα χορεύατε με ένα εξωσκελετό; Θα κάνατε διαλογισμό μέσω social media; Θα ταξιδεύατε σε άλλους πλανήτες;

Περισσότεροι από 300 καλλιτέχνες από 50 χώρες θα παρουσιάσουν τα έργα τους μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει διαδραστικές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, video art, διαδικτυακά έργα, δημιουργικά εργαστήρια και ομιλίες. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες καλλιτεχνών και παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ, όπως τα Animafest Zagreb (Κροατία), Festival Internacional de la Imagen (Κολομβία), KIKK Festival (Βέλγιο), Osmosis Audiovisual Media Festival (Ταιβάν), Mirage Festival (Γαλλία) κ.ά. Όπως κάθε χρόνο, το ADAF 2018 συνεργάζεται με διεθνή μέσα και φορείς ψηφιακών τεχνών και παρουσιάζει την ειδική προβολή έργων video art “TECH BREAK”, σε συνεργασία με τη διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα The PhotoPhore. Επίσης, στο πλαίσιο της σύμπραξης του Φεστιβάλ με την καλλιτεχνική κοινότητα του Sedition Art, θα πραγματοποιήσει προβολές που θα φέρουν το κοινό ένα βήμα πιο κοντά στην ψηφιακή τέχνη.

Από τις 24 ως τις 27 Μαΐου, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει στους επισκέπτες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, διαδραστικές, εμβυθιστικές εγκαταστάσεις, ταξιδεύοντας τους στο μυστηριακό κόσμο του διαστήματος και των νέων τεχνολογιών. Με τη ρομποτική εγκατάσταση Inferno των Louis–Philippe Demers και Bill Vorn θα χορέψουμε με εξωσκελετούς, ενώ με το Arabesque του Peter William Holden θα πάρουμε μια γεύση Ανατολής και θα ταξιδέψουμε σε μεθυστικούς κόσμους του μέλλοντος, μέσα από μια εντυπωσιακή ρομποτική εγκατάσταση. Επιπλέον, το VR έργο Fight του Memo Akten, θα μας κάνει να αμφισβητήσουμε την πραγματικότητα, μια υπενθύμιση ότι η όραση (και η αντίληψη γενικότερα) είναι μια ενεργή διαδικασία που καθοδηγείται από την κίνηση, τις προσδοκίες και τις προθέσεις μας.

Το πρόγραμμα οπτικοακουστικών περφόρμανς περιλαμβάνει το HAKANAI από τους παγκοσμίου φήμης σύγχρονους καλλιτέχνες και χορογράφους Adrien M και Claire Β που ξεπερνά τα όρια της τέχνης, της φαντασίας και του πραγματικού κόσμου. Οι Fuse* θα μας μεταφέρουν σε ψηφιακά τοπία όπου η αντίληψη του χώρου και του χρόνου αλλοιώνονται με το Dökk. Οι NONOTAK θα παρουσιάσουν τη νέα οπτικοακουστική τους περφόρμανς, Shiro και ο Alexis Langevin–Tétrault θα δημιουργήσει ένα ηχητικό σύμπαν industrial noise και electronica με το Interférences. Ο Παντελής Διαμαντίδης θα παρουσιάσει το νέο του έργο, Go Back to Hiding in the Shadows και η Claudia Robles Angel τη διαδραστική περφόρμανς για εγκεφαλικά κύματα, MINDSCAPES. Τέλος, στο πρόγραμμα θα συμμετέχει και ο Στέλιος Μανουσάκης με το About Hertzian Field #2, ο Tardej Drolic με το Capillaries Capillaries και το γνωστό δίδυμο Evelina Dormnich–Dmitry Gelfand με το Force Field.

Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τις ιστορίες απ’ τον ορίζοντα γεγονότων !

INFO: Για να δείτε το συνολικό πρόγραμμα του ADAF 2017 κάντε κλικ εδώ !

Επιμέλεια καλλιτεχνικού προγράμματος ADAF 2018:

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου| Director & Corporate Management

Έλλη-Άννα Περιστεράκη| Festival Curator

Σωτήρης Ηλιάδης | Production Coordinator

Ειρήνη Ολυμπίου | Video art Curator

Ντονατέλα Νίκα | Animation & VR Curator

Χριστιάννα Καζάκου | Workshops & Talks Curator

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε

Μοιράσου το άρθρο: