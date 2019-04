Το Athens Digital Arts Festival (ADAF), γιορτάζει τα 15 χρόνια σταθερής παρουσίας με ένα μεγάλο tribute event και Open Air Screenings στην καρδιά της Αθήνας!Οι δράσεις ξεκινούν στις 10 και 11 Μαΐου στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 41.

Ένα Tribute Event που αποκωδικοποιεί το DNA της ψηφιακής τέχνης μέσα από ένα με εντυπωσιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις, κορυφαία έργα Web Art , προβολές Video Art & Animation, εκρηκτικά DJ Sets καθώς και διαδραστικά booths για κοινό, καλλιτέχνες και εθελοντές, όπου δεν θα μπορούσαν, να μην έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή την γιορτή καθώς αποτελούν διαχρονικά το νουκλεϊκό οξύ του γενετικού του κώδικα.

Στο πλαίσιο αυτό, το διήμερο 10 & 11 Μαΐου, το κεντρικότερο σημείο της Αθήνας γίνεται χώρος ανάδειξης των βημάτων ψηφιακής εξέλιξης που χαρακτήρισαν τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά και αναζήτησης των pixels της ψηφιακής Τέχνης που θα επηρεάσουν την επόμενη μέρα.

Στο επετειακό αυτό πρόγραμμα και στο μεγάλο αφιέρωμα στα 15 Χρόνια Athens Digital Arts Festival έρχονται να προστεθούν DJ sets από τον Κ. ΒΗΤΑ αλλά και παραγωγούς ραδιοφώνου αλλά και άλλες εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν στη μεγαλύτερη γιορτή για το σύγχρονο πολιτισμό.

Ευχαριστούμε θερμά το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και τον Διοικητή του Νίκο Μπρίκη, καθώς και το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», για την παραχώρηση του ακινήτου επί της οδού Σταδίου 41, που φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους, δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της δράσης μας.

To επετειακό πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις 1 και 2 Ιουνίου 2019, όπου ο προσφάτως ανακαινισμένος Πεζόδρομος της οδού Μιλτιάδου (Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας) θα μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο θερινό κινηματογράφο για ένα 2 ήμερο γεμάτο από προβολές Video Art & Animation καθώς και ειδικά αφιερώματα και πρεμιέρες.

Μεταξύ αυτών θα παρουσιαστεί το ειδικό αφιέρωμα “Women in media technology”, μια ειδική μνεία στις γυναίκες, αναδεικνύοντας το έργο τους στον χώρο της τέχνης, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Το αφιέρωμα “Women in media technology” υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Tribute to the 15 years of Athens Digital Arts Festival

10-11 Μάϊου 2019 Tribute Event

στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 41

1-2 Ιουνίου Open Air Screenings

Πεζόδρομος Μιλτιάδου -Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Tο ADAF αποτελεί τον πλέον επιτυχή θεσμό στο πεδίο της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης.Διοργανώνεται κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2005 έως σήμερα, παρουσιάζοντας όλες τις μορφές και τάσεις του σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμού μέσα από το έργο καινοτόμων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και προώθηση της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας της Ελλάδας.

Στόχος του ADAF είναι η ενίσχυση της επαφής και της εξοικείωσης του ευρύ κοινού με τα νέα μέσα, τις νέες τεχνολογίες και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο πολυδιάστατο πρόγραμμα του, το ξεχωριστό και διαδραστικό περιεχόμενό του και το πλήθος των δράσεων που πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.

Tο Φεστιβάλ, μεταξύ των κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει αποκτήσει μία πιστή βάση κοινού, και έχει γίνει θεσμός και σημείο αναφοράς με τις μεγαλύτερες διακρίσεις διεθνώς.

