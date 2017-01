Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα που σημαίνει το τέλος της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύμπραξη των Χωρών του Ειρηνικού (TPP), την οποία είχε διαπραγματευθεί επί σειράν ετών η κυβέρνηση Ομπάμα και θεωρείται αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η συνθήκη υπογράφτηκε to 2015 από 12 χώρες (Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη, Ηνωμένες Πολιτείες και Βιετνάμ) που αντιπροσωπεύουν το 40% της παγκόσμιας οικονομίας.

Το κείμενο αυτό, που είχε προωθηθεί από την Ουάσινγκτον και φιλοδοξούσε να διαμορφώσει τους κανόνες για τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου τον 21ο αιώνα, υπογράφτηκε το 2015 αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

«Το είχαμε πει από καιρό» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην τελετή, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή «είναι ένα καλό πράγμα για τον εργαζόμενο Αμερικανό». Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είχε χαρακτηρίσει «φρικτή» τη συμφωνία και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρονταν το συντομότερο δυνατόν από αυτήν.

Στα τέλη του 2016 ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, εκ των υποστηρικτών της συμφωνίας, είχε αναγνωρίσει ότι χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ η εφαρμογή της TPP «δεν έχει νόημα».

Στην ίδια τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο παγώνουν οι προσλήψεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μια οδηγία που απαγορεύει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε διεθνείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες τάσσονται υπέρ των αμβλώσεων. Η απόφαση αυτή αναμένεται ότι θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αμερικανικών οργανώσεων οικογενειακού προγραμματισμού και εκείνων που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών.

Μήνυση κατά του Τραμπ για χρήματα που έλαβαν επιχειρήσεις του από ξένες κυβερνήσεις

Εξάλλου, μήνυαη κατά του Τραμπ κατέθεσε μια ομάδα επιφανών νομικών, συνταγματολόγων και ειδικών σε ζητήματα δεοντολογίας, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε το αμερικανικό Σύνταγμα καθώς επέτρεψε σε ξενοδοχεία του και άλλες επιχειρήσεις ιδιοκτησίας του να πληρωθούν από ξένες κυβερνήσεις.

Η μήνυση κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν από μια μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, τη Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, που υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παραβίασε τη ρήτρα του Συντάγματος σχετικά με τις «απολαβές από ξένες» χώρες, η οποία απαγορεύει τέτοιου είδους συνδιαλλαγές και επιδιώκει να εμποδίσει τον Τραμπ από το να τις αποδέχεται.

Tο νομικό γραφείο Morgan, Lewis & Bockius που εκπροσωπεί τον Αμερικανό πρόεδρο σε ζητήματα δεοντολογίας, δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο αίτημα να σχολιάσει τις εξελίξεις, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η σύμβουλος του Τραμπ, Σέρι Ντίλον, συνέταιρος της Morgan Lewis επισήμανε ότι τα κέρδη από τα ξενοδοχεία του Ντόναλντ Τραμπ που προέρχονται από ξένες κυβερνήσεις θα παραχωρηθούν στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο, Ρόιτερς, ΑΠΕ-ΜΠΕ