H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα HORIZON 2020 θα χρηματοδοτήσει με 10 εκατομμύρια ευρώ το ερευνητικό έργο με τίτλο «VARCITIES: VISIONARY NATURE BASED ACTIONS FOR HEATH, WELL BEING & RESILIENCE IN CITIES».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης «στόχος του έργου είναι η δημιουργία βιώσιμων αστικών δημόσιων χώρων για τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των κατοίκων των πόλεων με συνδυασμό ψηφιακής καινοτομίας, εικονικής πραγματικότητας και λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση. Καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και προκλήσεις κάθε περιοχής θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σε 8 πιλοτικές πόλεις ανά την Ευρώπη.

Επικεφαλής του ερευνητικού έργου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης με Συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Διονυσία Κολοκοτσά, ενώ στο έργο συμμετέχει επίσης η ερευνητική ομάδα SURREAL της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Μανιά.

