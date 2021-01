Εδώ και δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, προκειμένου να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου και να ξέρουν πώς να αντιδράσουν αν τα σδουν τον παππού ή τη γιαγιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγρύπνησης και βελτίωσης της ικανότητας εντοπισμού των βασικών συμπτωμάτων του εγκεφαλικού επεισοδίου «ΧΟΠΑ Ήρωες 112» σχεδιάστηκε από την ομάδα SuperGrand League Team (Super: Υπερήρωες, Grand: παππούδες και γιαγιάδες) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Angels Initiative και υποστηρίζεται από το Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE). Το πρόγραμμα στοχεύει σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών, χρησιμοποιώντας σούπερ ήρωες για να διδάξει στα παιδιά τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού και την αναγκαιότητα της άμεσης δράσης. Μέσα από το πρόγραμμα ΧΟΠΑ Ήρωες, τα παιδιά μαθαίνουν τα 3 βασικότερα συμπτώματα του εγκεφαλικού, συνδέοντάς τα με την άμεση κλήση του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης, 112. Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά έχουν τη βοήθεια 4 ΧΟΠΑ Ηρώων, καθένας από τους οποίους τα βοηθά να αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου. Έπειτα από οποιαδήποτε δυσκολία στην κίνηση στο Χέρι, στην Ομιλία, στο Πρόσωπο, τα παιδιά μαθαίνουν ότι πρέπει να καλέσουν Αμέσως το 112 και να ζητήσουν ασθενοφόρο. Από εκεί προκύπτει και η λέξη ΧΟΠΑ, από τα αρχικά των συμπτωμάτων.

Απώτερος σκοπός να διασφαλιστεί ότι η οικογένεια, για παράδειγμα ο παππούς και η γιαγιά, θα συνεχίσουν και μετά από αυτό το σπουδαίο έργο τους, που δεν είναι άλλο από το θετικό αντίκτυπο που έχουν στους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής τους. Εάν τα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κύρια συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου, τι θα πρέπει να κάνουν όταν εμφανιστεί αλλά και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στην οικογένειά τους, μπορεί να οδηγήσουν στη σωτηρία της ζωής ενός αγαπημένου τους.

Δράσεις σε σχολεία

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε εξαρχής το 2019 σε σχολεία με δια ζώσης εκπαίδευση και στη συνέχεια διαδικτυακά. Οικογένειες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο γνώρισαν το πρόγραμμα και να εκπαιδεύτηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Επιπλέον το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε χώρες όπως Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Καναδάς, Ταϊβάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισλανδία, Νότια Αφρική και σε δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες. Η ψηφιακή μορφή του προγράμματος περιλαμβάνει 5 βιντεοσκοπημένες προβολές, διάρκειας περίπου 15 λεπτών η κάθε μία, οι οποίες θα προβάλλονται ασύγχρονα μέσω της ιστοσελίδας www.fastheroes.com. Κάθε προβολή σχετίζεται με έναν από τους 4 ήρωες, τους οποίους τα παιδιά γνωρίζουν μέσα από μια σειρά ποικίλων διαδραστικών εφαρμογών εικόνας και ήχου, όπως ψηφιακή αφήγηση, ασκήσεις ανατροφοδότησης, ζωγραφική, παιχνίδια, αποστολές κλπ., με παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και παιγνιώδη χαρακτήρα. Στο τέλος του προγράμματος, οι δράσεις των παιδιών συλλέγονται προκειμένου να αποσταλούν στους αγαπημένους τους υπερήρωες (παππού, γιαγιά, θείο, μαμά ή οποιοδήποτε άλλο προσφιλές συγγενικό πρόσωπο) που εκείνα επέλεξαν.

Ρεκόρ Γκίνες

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενημέρωσης όσο περισσότερων παιδιών γίνεται, τέθηκε ο στόχος οι ΧΟΠΑ Ήρωες 112 να γραφτούν στο Βιβλίο Γκίνες. Πώς; Μέχρι τον Μάρτιο του 2021 θα πρέπει να συγκεντρωθούν 20.000 φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, με μαθητές που φορούν την μάσκα ενός οποιουδήποτε υπερήρωα.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε κι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε στο fastheroesgr@fastheroes112.com ή να βρείτε τους ΧΟΠΑ Ήρωες 112 στο fastheroes.com ή στο Facebook! Επίσης, μπορείτε ν’ ακολουθήσετε και τον επίσημο λογαριασμό Fast Heroes για όλο το project παγκοσμίως.

