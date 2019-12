Τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που έδωσαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, την Τετάρτη 18/12/2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, ανήμερα τα Χριστούγεννα, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα εξής έργα:

Χορωδία:

– Giovanni Pierluigi da Palestrina: «Hodie Christus natus est» (Σήμερον Χριστός γεννάται)

– Giuseppe Verdi: «Ave Maria» (Χαίρε Κεχαριτωμένη)

– Anton Bruckner: «Virga Jesse floruit» (Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί)

– Gyorgy Orban: «Chiaro» (Δάντης: Θεία Κωμωδία – Παράδεισος, άσμα XXXIII)

– Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Χερουβικόν αρ.1 από τη «Λειτουργία Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Op. 41» (1878)

– Κάλαντα Προποντίδος (επεξεργασία Μ. Αδάμης)

– Κάλαντα Θράκης

– Κάλαντα Καστοριάς (επεξεργασία Τ. Παππάς)

Αποσπάσματα από τα έργα:

– Cole Porter: «Kiss me Kate»

– Frederick Loewe: «My Fair Lady»

– Richard Rodgers: «The Sound of Music»

– Leonard Bernstein: «West Side Story»

– Antonio Vivaldi: «Gloria»

– Christmas Song Medley – Arr. By Vas. Tenidis For 3 soloists, mixed choir and Symphonic orchestra: «Deck the Hall», «I wish you a Merry Christmas», «Jingle bell»

– Giuseppe Verdi: «Traviata»

Σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Νάντια Κοντογεώργη (μέτζο σοπράνο), Γιάννης Καλύβας (τενόρος), Γιώργος Παπαδημητρίου (μπασοβαρύτονος).

Μουσική προετοιμασία σολίστ: Δημήτρης Γιάκας

Προετοιμασία – διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Πατσέας

Διεύθυνση – διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Ζέκε

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

