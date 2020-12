Την 1η θέση στον διεθνή διαγωνισμό MIT Policy Hackathon “Internet Policy Challenge” κατέκτησε o Daniel Kalemi, φοιτητής Computer Science του ACT – American College of Thessaloniki, του τμήματος πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Κολλεγίου Ανατόλια. Το MIT Policy Hackathon είναι ένας μαραθώνιος συνεργατικού προγραμματισμού διάρκειας τριών ημέρων που οργανώνεται κάθε χρόνο από το περίφημο MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) σε συνεργασία με το MIT’s Technology and Policy Program. O διαγωνισμός ενθαρρύνει τη συμμετοχή και συνεργασία φοιτητών από διαφορετικές χώρες που καλούνται να αξιοποιήσουν ως εργαλεία την ανάλυση δεδομένων και πολιτικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.

Ο 22χρονος φοιτητής, που γεννήθηκε στην Κρήτη, με καταγωγή από την Αλβανία, μίλησε στην εκπομπή Ο3 της ΕΡΤ3. Η ομάδα που συνέστησε συνεργάστηκε διαδικτυακά για περισσότερες από 40 ώρες για να συντάξει ένα προσχέδιο πολιτικής σχετικά με τη βέλτιστη συγκέντρωση δεδομένων. Όπως ανέφερε ο κ. Kalemi υπάρχει ένα εργαλείο open source για τη συλλογή δεδομένων, όμως δεν μπορούσε μέσω αυτών να εντοπιστεί αν μια σελίδα «έπεσε» λόγω τεχνικών προβλημάτων ή την «έριξε» κάποιος κυβερνητικός οργανισμός στο πλαίσιο πολιτικών λογοκρισίας. Αυτό το πρόβλημα επιχείρησε να λύσει η ομάδα, δημιουργώντας ένα λογισμικό με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και εργαλεία.

Η εργασία τους αναδείχθηκε η καλύτερη στην κατηγορία της και οι νικητές κλήθηκαν να συντάξουν επιστημονικό άρθρο που θα δημοσιευθεί στον 2ο τόμο της έκδοσης MIT Science Policy Review.

