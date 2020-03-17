Νέες προειδοποιήσεις απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με αφορμή την πρόγνωση για ανέμους εντάσεως έως και 9 Μποφόρ που θα πλήξουν το νησί.
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.
Αναλυτικά:
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 17-03-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΏΝ ΑΝΕΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ /Ε.Μ.Κ. ΜΕ ΑΡΙΘ. 188 17-03-2020/0400 UTC:
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/07 UTC 7 H 8
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/10 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/10 UTC 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/07 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 32.30 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
28.30, ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 17/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 17/10 UTC 8
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΑ TOY 38.30,ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ 25.30
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ.