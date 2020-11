Για ακόμα μια φορά η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε την παράσταση στα American Music Awards 2020 χθές, Κυριακή 22/11.

H πενήντα ενός ετών λατίνα ανέβηκε στη σκηνή και παρέα με τον Maluma, ερμήνευσαν το τραγούδι τους «Pa’ Ti + Lonely».

Still obsessing over @JLo and @maluma's performance?? Us too 🙌 #AMAs pic.twitter.com/NpxsOhF2oY

— ABC (@ABCNetwork) November 23, 2020