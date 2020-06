Την ώρα, που απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνέργεια στους τρεις αστυνομικούς που μετείχαν στη σύλληψη του Τζορτζ Φλόιντ, με εγγύηση, μάλιστα, στα 750.000 δολάρια και τα επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων χαρακτηρίζονται περιορισμένα, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με επισήμανση #Χωρίς δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει ειρήνη## οξύνει πάλι τα πνεύματα.

Αμερικανός 75 ετών συνάντησε διμοιρία σε πεζόδρομο του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη και επειεδή, όπως φαίνεται σχολίασε την υπεροπλία των αστυνομικών δέχθηκε σπρωξιά και κατέληξε αιμόφυρτος στο έδαφος. Τουλάχιστον 40 αστυνομικοί τον προσπέρασαν, ενώ άλλοι εμπόδισαν διαδηλωτές να προσεγγίσουν τον 75χρονο για να τον βοηθήσουν. Οι φωνές που ακούγονται για τον άνθρωπο που «αιμορραγεί», καταγράφηκαν στο βίντεο που εξασφάλισε αμερικανικό δίκτυο παρά την απώθηση που δέχτηκε ο εικονολήπτης.

This is horrying. This is un-American. This goes against everything we stand for. It is beyond inhumane and we must end it now.

This gentleman is 75 years old… pic.twitter.com/wsuXYs3lcH

— Martin Luther King III (@OfficialMLK3) June 5, 2020