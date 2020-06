Το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν αφήνει καμία αμφιβολία πως ο θάνατος του Ρεϊσάρντ Μπρουκς, του Αφροαμερικανού που σκότωσε λευκός αστυνομικός στην Ατλάντα την Παρασκευή, οφείλεται στους πυροβολισμούς που δέχθηκε στην πλάτη.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώλειας αίματος και τραυματισμούς στα όργανα που προκλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον.

Η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας ταχυφαγείων Wendy’s την Παρασκευή διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ είπε στους αστυνομικούς για τα γενέθλια της κόρης του. Όμως όταν ο ένας αστυνομικός κινήθηκε για να τον συλλάβει ο Μπρουκς ήρθε στα χέρια μαζί του.

Η διοικητής της αστυνομίας της Ατλάντα Έρικα Σιλντς υπέβαλε την παραίτησή της μετά το περιστατικό, ενώ ο αστυνομικός που φέρεται να σκότωσε τον Μπρουκς αποπέμφθηκε. Ο συνάδελφός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον φόνο του Μπρουκς αργά το βράδυ του Σαββάτου το εστιατόριο Wendy’s πυρπολήθηκε.

Χθες Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει 10.000 δολάρια αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι για το συμβάν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες μιας λευκής γυναίκας με καλυμμένο το πρόσωπο, την οποία αναζητεί.

Ο θάνατος του Μπρουκς αναζωπύρωσε τις διαδηλώσεις στην Ατλάντα έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, στη Μινεάπολις στις 25 Μαΐου.Στη Βρετανία, η ιστορία ενός Αφροαμερικανού που διασώζει έναν ακροδεξιό αντιδιαδηλωτή, κάνει τον γύρο του κόσμου.

