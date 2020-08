Δώδεκα νεκρούς έχει αφήσει μέχρι στιγμής το ισοπεδωτικό πέρασμα δύο τροπικών καταιγίδων που πλήττουν την περιοχή της Καραϊβικής, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ σπάνιο να σχηματίζονται παράλληλα δύο τέτοιας έντασης, παρόμοια μετεωρολογικά φαινόμενα.

Η πρώτη από τις δύο καταιγίδες, ο «Μάρκο» εξελίχθηκε σε τυφώνα την Κυριακή, με ισχυρούς ανέμους έως και 120 χλμ /ώρα και κατεύθυνση βόρεια μεταξύ της Κούβας και της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού. Η δεύτερη, η «Λόρα» προβλέπεται επίσης να γίνει τυφώνας την Τετάρτη, με την πορεία της να κατευθύνεται βορειοδυτικά προς το Χιούστον, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής.

Extraordinary forecast for #Marco and #Laura: BOTH storms now predicted to make landfall as hurricanes – very close to New Orleans – within 3 days (Marco on Mon, Laura on Wed). Details: https://t.co/VyU2Q9uGqG (Map via @weatherbell) pic.twitter.com/aCzHql538M — Capital Weather Gang (@capitalweather) August 22, 2020

Ο τυφώνας Μάρκο και η τροπική καταιγίδα Λόρα έφεραν ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, προκαλώντας ζημιές σε περιοχές της Αϊτής, της Κούβας, της Δομινικανής Δημοκρατίας και του Πουέρτο Ρίκο.

Σήμερα αναμένεται ο τυφώνας να χτυπήσει την πολιτεία της Λουιζιάνα, αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν τις παράκτιες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, Ωστόσο, ακόμα οι μετεωρολόγοι δεν γνωρίζουν αν η Λόρα θα χτυπήσει το Τέξας ή αν θα κινηθεί και εκείνη προς την Λουιζιάνα. Σε περίπτωση που συμβεί η δεύτερη εκδοχή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που δύο συνεχόμενοι τυφώνες χτυπούν την ίδια περιοχή.

Get ready Florida, & Gulf States along the Gulf of Mexico your government has been spraying and blasting these storms to intensify their strength to destroy what's in their path #Laura #Marco we saw it in the Bahamas 🇧🇸 last year this year they want your property & insurance pic.twitter.com/iCzkmQS7n7 — (iv£ £vo(v£ (if£ (@LiveEvolveLife) August 22, 2020

Ο Πρόεδρος Τραμπ χθες, κήρυξε την Λουιζιάνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής, προσφέροντας ομοσπονδιακή βοήθεια για τον συντονισμό αντιμετώπισης των τυφώνων. Το Σάββατο είχε γίνει και αντίστοιχη δήλωση για το Πουέρτο Ρίκο.

Από τη Δομινικανή Δημοκρατία, πέρασε η καταιγίδα Λόρα και σκότωσε 3 ανθρώπους. Ένα επτάχρονο αγόρι που πέθανε με τη μητέρα του μετά την κατάρρευση τοίχου στο σπίτι τους και ένας άντρας που σκοτώθηκε μετά την κατάρρευση ενός δέντρου πάνω σε ένα σπίτι. Ακόμα εννέα θάνατοι έχουν αναφερθεί στην Αϊτή, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού 10 ετών.

A video of people climbing on top of short block buildings in Haiti to stay away from the flood.#Laura pic.twitter.com/on7rX1noCS — Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) August 23, 2020

Παράλληλα, στην Κούβα, πολλοί κάτοικοι στις ανατολικές περιοχές της χώρας, εκκένωσαν τα σπίτια τους και στεγάστηκαν σε καταφύγια ή ασφαλέστερα κτήρια σε ψηλότερο έδαφος.

«Οι δίδυμοι τυφώνες που θα φτάσουν στις ακτές των ΗΠΑ σε διάστημα λίγων ημερών ο ένας από τον άλλον θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επικίνδυνων καιρικών συνθηκών», προειδοποίησε η Στέισι Στιούαρτ, του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων.

#Laura Suite aux pluies d'hier soir, un mur de soutènement a cédé, dans le quartier Montgérald à Fort-de-France pic.twitter.com/6ztlgT55cH — RCI Martinique (@RCI_MQ) August 22, 2020

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ έχει σημάνει συναγερμό για το λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, καλώντας τα πλοία που βρίσκονται εκεί να σχεδιάσουν τη μετακίνησή τους σε άλλα σημεία.

Η πιθανότητα πλημμύρας εντείνει τις ανησυχίες για την εξάπλωση της Covid-19. Το Πανεπιστήμιο Τουλέιν, ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης στη Νέα Ορλεάνη, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το κέντρο όπου διενεργούνται διαγνωστικά τεστ σήμερα, Δευτέρα, λόγω του φόβου της πλημμύρας και μιας ενδεχόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Στον Γκραντ Άιλ, στο νότιο άκρο της Πολιτείας, οι υπηρεσίες τοποθετούν σακιά με άμμο για να ενισχύσουν τα φράγματα ενώ οι εταιρείες ενέργειας, όπως η BP, η Chevron και η Royal Dutch Shell, συνεχίζουν να αποσύρουν εργαζομένους από τις πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου και σταματούν την παραγωγή τους στον Κόλπο του Μεξικού.

ΠΗΓΗ: BBC, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

