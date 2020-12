Μια πρώτη παρτίδα του εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού το οποίο αναπτύχθηκε και παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BioNTech παραδόθηκε χθες στον Καναδά, ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω Twitter.

«Η πρώτη παρτίδα δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech εναντίον της COVID-19 έφθασε στον Καναδά», ανέφερε ο Τριντό. «Αυτό είναι καλό νέο. Αλλά η μάχη εναντίον της COVID-19 δεν τέλειωσε. Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, ας διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την επαγρύπνησή μας».

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020