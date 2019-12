Δεκατρείς τραυματίες από ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) σε ένα πάρτι στο Σικάγο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου περιπολιών της αστυνομίας, Φρεντ Γουάλερ στους δημοσιογράφους.

“Έχουμε αυτή την ώρα 13 τραυματίες ηλικίας από 16 έως 48 ετών. Η κατάσταση τεσσάρων από αυτούς είναι κρίσιμη. Η κατάσταση των υπολοίπων είναι σταθερή, ενώ φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στα σώματά τους,” δήλωσε ο ίδιος αστυνομικός.

Updated story: 13 shot at Chicago memorial party; police questioning 2 they say were ‘shooting randomly at people’ as they were leaving https://t.co/BrNLOf5KPg

— Chicago Breaking News (@ChicagoBreaking) December 22, 2019