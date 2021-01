Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι επανεξελέγη οριακά την Κυριακή πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξασφαλίζοντας την προεδρία του Σώματος με 216 ψήφους, έναντι 209 του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της Κέβιν Μακάρθι.

Αυτή θα είναι η τέταρτη θητεία της Πελόζι στο αξίωμα, που ανέλαβε για πρώτη φορά το 2007. Μετά την εκλογή της τόνισε ότι οι εργασίες του Κογκρέσου ξεκινούν «σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη», τονίζοντας ότι πάνω από 350.000 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. «Είναι ώρα η χώρα μας να επουλώσει τις πληγές της. Η πιο επείγουσα προτεραιότητά μας είναι να νικήσουμε τον κορονοϊό. Και θα τον νικήσουμε», διαβεβαίωσε, υποσχόμενη ότι θα υπάρξει νέο πακέτο τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας, έπειτα από αυτό που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο.

We owe it to the American people to #BuildBackBetter in a way that advances justice throughout our country. pic.twitter.com/ByA96BCPPz

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 4, 2021